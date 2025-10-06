HABER

Fransa'da derin siyasi kriz! Dün hükümeti kuran Başbakan Lecornu istifa etti

Fransa'daki bütçe anlaşmazlıkları derin bir siyasi krizi tetiklemeye devam ediyor. Dün hükümeti kuran yeni Başbakan Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu'nün 9 Eylül'de göreve geldiği ve 1 ay bile görevde kalmadığı öğrenildi.

Doğukan Akbayır

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan atanan ve yaklaşık 3,5 haftadır siyasi partilerle müzakereler yürüten Lecornu'nun yeni hükümetini kurduğunu Paris'te açıklamıştı. Lecornu, 9 Eylül'de göreve gelmişti.

BUGÜN İSTİFA ETTİ

Göreve geleli 1 ay olmadan Başbakan Lecornu'nün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa, Temmuz 2024 seçimlerinden bu yana siyasi istikrarsızlıkla boğuşuyor. Macron’un merkez ittifakı mecliste çoğunluğu kaybetmiş, aşırı sağ ve sol partiler güç kazanmıştı. Ardından gelen üç başbakan –Élisabeth Borne, François Bayrou ve Michel Barnier– parlamentodan güvenoyu alamadan görevden ayrılmıştı.

BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARI SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞI KÖRÜKLÜYOR

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

Kaynak: AA

