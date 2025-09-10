HABER

Fransa’da başbakan olarak atanan Lecornu, Bayrou’dan görevi devraldı!

Fransa’da hükümetin düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeni başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, Başbakanlık konutu Matignon’da düzenlenen törenle görevi François Bayrou’dan devraldı.

Fransa’da François Bayrou hükümetinin parlamentoda güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından yeni dönem başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeni başbakan olarak atanan Eski Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Başbakanlık konutu Matignon’da düzenlenen törenle görevi devraldı. Törende konuşma yapan yeni Başbakan Lecornu, Fransa’nın içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal krize dikkat çekti.

Başbakan, "Büyük konuşmalar yapmayacağım. İstikrarsızlık bize alçakgönüllülük gerektiriyor. Değişim şart. Bu değişim yalnızca biçimde ya da yöntemde değil, esaslarda da olmalı" dedi. Lecornu, siyasi partiler ve sendikalarla görüşmeler başlatacağını belirterek, Fransız halkına kapsamlı bir plan sunacağını açıkladı.

Lecornu, ülke genelinde düzenlenen protestoların gölgesinde gerçekleşen törende konuşmasını, "Fransız halkına şunu söylemek istiyorum: Başaracağız" sözleriyle tamamladı.

Bayrou’dan veda mesajı

Görevi devreden eski Başbakan Bayrou ise yeni hükümete her türlü desteği vereceğini vurgulayarak, "Ülkemizin sürekli bölünme ve şiddet içinde kalacağına inanmıyorum. Gerçeklerle yüzleşen, yeni bir gelecek inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bayrou hükümeti 364 milletvekilinin oyuyla düşmüştü

Fransa’da Ulusal Meclis’te Başbakan François Bayrou hükümeti için 8 Eylül’de güven oylaması yapılmıştı. Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümeti lehinde, 364 milletvekili Bayrou hükümeti aleyhinde oy kullanmış, 15 milletvekili ise çekimser kalmıştı. Oylama sonucunda Ulusal Meclis’ten güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düşmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresi dolan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu ülkenin yeni başbakanı olarak atamıştı.

