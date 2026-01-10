HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fransa'da doktorlar 10 günlük grev kapsamında Paris'in sokaklarını doldurdu

Fransa'da 5 Ocak tarihinde 10 günlük geniş kapsamlı bir grev kararı alan aile hekimleri, 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasası'nda yer alan düzenlemeleri protesto etmek amacıyla Paris'te büyük bir yürüyüş düzenledi.

Fransa'da doktorlar 10 günlük grev kapsamında Paris'in sokaklarını doldurdu

Fransa'da aile hekimleri, 16 Aralık 2025 tarihinde kabul edilen 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasası'nı protesto etmek amacıyla 5 Ocak Pazartesi günü sağlık sistemini doğrudan etkileyecek kapsamlı bir greve başladı.

Fransa da doktorlar 10 günlük grev kapsamında Paris in sokaklarını doldurdu 1

Yasada yer alan bazı düzenlemeleri kabul edilemez olarak nitelendiren birçok doktor, bugün başkent Paris sokaklarını doldurdu. Düzenlen gösteride "Sağlığınızın geleceği için endişeliyiz", "Sağlıkçılara kötü muamele, hastaya kötü muameledir" gibi çeşitli sloganların yazılı olduğu afişler taşıyan hekimler, yasa tasarılarının çalışma hayatlarını aksattığını vurguladı. Aile hekimleri, yetersiz bütçe, artan sağlık ihtiyaçlarına rağmen yapılan kısıtlamalar, hastalık izni reçeteleri üzerindeki denetimlerin artırılması, devletin bazı tıbbi ücretleri tek taraflı olarak düşürme ihtimali ve çalışma yerlerini seçme özgürlüklerinin sınırlandığı gerekçesiyle yasaya tepki gösteriyor. Doktorlar, söz konusu yasanın mesleklerini icra etme özgürlüklerine doğrudan tehdit oluşturduğunu savunuyor.

Fransa da doktorlar 10 günlük grev kapsamında Paris in sokaklarını doldurdu 2

"AMELİYATHANELERİN YÜZDE 80'E KADARI KAPANABİLİR"

Ülkedeki bazı klinikler faaliyetlerini yavaşlatırken, Özel Hastaneler Federasyonu'nun açıklamasına göre Paris'te düzenlenen büyük protestonun ardından ameliyathanelerin yüzde 80'ine kadarının kapatılabileceği öngörülüyor. Hâlihazırda hastanede yatan hastaların tedavileri sürecek, ancak hayati tehlike taşıyan acil durumlar dışında yeni hastaların kamu hastanelerine yönlendirilebileceği belirtiliyor.

Fransa da doktorlar 10 günlük grev kapsamında Paris in sokaklarını doldurdu 3

SAĞLIK BAKANLIĞI: "DURUM ÖNGÖRÜLEBİLİR"

Fransa Sağlık Bakanlığı ise durumun öngörülebilir olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Stephanie Rist, "yeniden diyalog kurulması" ve tazminatlar konusunda müzakerelere başlanacağını ifade ederek, tartışmalara neden olan bazı önlemlerin de geri çekildiğini duyurdu. Ancak bu adımların krizi yatıştırmaya yetip yetmeyeceği bilinmiyor.

Fransa da doktorlar 10 günlük grev kapsamında Paris in sokaklarını doldurdu 4

SENDİKA ÜYELERİNİN YÜZDE 85'İ GREVE GİTMENİN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Tıp alanında işleyişin ciddi biçimde yavaşlamasına neden olan grevin hastaları da hızla etkilemesi bekleniyor. Tüm hekim sendikalarının çağrısıyla başlatılan ve 10 gün sürmesi planlanan kapsamlı grevde, doktor muayenehanelerinin büyük ölçüde boş kalacağı tahmin ediliyor. Fransız basınında yer alan bir sendika içi ankete göre, sendika üyelerinin yüzde 85'i greve gitmenin gerekli olduğu görüşünde. Yerleşik doktorlardan tıp öğrencilerine kadar tüm sağlık çalışanı örgütlerinin grev konusunda birleştiği öne sürülüyor. Ayrıca grev süresinin uzama ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 ismin gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı4 ismin gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Doktor Fransa grev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.