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Fransa'da kan donduran cinayet: Pizza ustası insan etinden yemek yaptı!

Fransa’nın güneyindeki Brasc köyünde tüyler ürpertici bir cinayet davası gündeme oturdu. İddialara göre, iki restoran işletmecisi 57 yaşındaki Georges Meichler’i öldürdükten sonra cesedini parçalayıp bir kısmını pişirdi.

Fransa'da kan donduran cinayet: Pizza ustası insan etinden yemek yaptı!

Sanıklar, 69 yaşındaki pizza ustası Philippe Schneider ve ortağı 45 yaşındaki Nathalie Caboubassy, Meichler’i Şubat 2023’te öldürmekle suçlanıyor. Olay, Meichler’in kızının babasından haber alamaması üzerine yaptığı kayıp ihbarıyla ortaya çıktı. Polis araştırmaları sonucunda, Schneider gözaltına alındı ve olayla ilgili korkunç bir itirafta bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Schneider’in ifadesine göre olay, Meichler’in Brasc yakınlarındaki ıssız orman evinde gerçekleşti. İkili, başarısız bir soygun girişimi sırasında yaşanan arbede sonucu Meichler’i yanlışlıkla öldürdüklerini ileri sürdü. Panikleyen zanlılar, cesedi kasap bıçağıyla parçalayıp izlerini kaybettirmeye çalıştı.

İddialara göre, Schneider cesedin bir kısmını Nepal seyahatlerinde karşılaştığı mistik bir ritüelden esinlenerek evinde bir kapta pişirdi. Ceset parçaları farklı bölgelere dağıtılırken, bazı kalıntılar Meichler’e ait minibüste bulundu.

Polis, Meichler’in evine yakın bölgelerde kömürleşmiş insan kemikleri tespit etti. Ayrıca zanlıların yaşadığı apartmanın çevresinde de insan kalıntılarına rastlandı. Olayla ilgili araştırmalarda, çevre sakinleri ölen adama ait aracı kullanan iki kişiyi gördüklerini ifade etti.

Şüphelilerin hareketlerini ve telefon görüşmelerini takip eden polis, 10 Şubat 2023’te Schneider ve Caboubassy’yi gözaltına aldı. Schneider suçunu kabul ederek ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Caboubassy ise cinayetle bir ilgisi olmadığını savunuyor.

Korkunç davada kararın 22 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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