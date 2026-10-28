Fransa'da polisin çocukların bulunduğu noktaya gaz bombası fırlatması hakkında soruşturma

Ulusal basındaki haberlere göre, Rouen'da, 24 Ekim'de polisin, çocukların bulunduğu noktaya gaz bombası fırlattığı görüntülerle ilgili Rouen Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.

Savcılık, söz konusu olayla ilgili polisin müdahale koşullarının araştırılması için soruşturma başlattığını duyurdu.

Emniyet, olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan tüm görüntüleri inceleyecek.

Rouen'da, Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına karşı 24 Ekim'de eylem düzenlemişti.

O sırada yürüyüşten evine dönen bir anne, 3 çocuğuyla birlikte kent merkezinde polis müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Polis, biri 5 yaşında olan çocukların bulunduğu noktaya biber gazı bombası fırlatmıştı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol, olayla ilgili Rouen Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Mayer-Rossignol, bu olayda ihlal tespit edilirse sorumlu polis memuruna ceza verilmesini istemişti.

Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili, anne de şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır