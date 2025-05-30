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Fransa’da sigaraya yasak geliyor: Çocukların olduğu alanlarda, o tarihten itibaren içmek yasak!

Fransa, çocukların sağlığını korumak amacıyla kamusal alanlarda sigara kullanımını sınırlandıran yeni bir adım atıyor. Aile ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz’dan itibaren çocukların bulunabileceği dış mekanlarda sigara içmek yasaklanacak. Plajlar, parklar, okul çevreleri, otobüs durakları ve spor alanları gibi alanları kapsayan yasak, çocukları pasif içiciliğin zararlarından korumayı hedefliyor.

Fransa’da sigaraya yasak geliyor: Çocukların olduğu alanlarda, o tarihten itibaren içmek yasak!

Fransa’da çocukların bulunabileceği topluma açık alanlarda çocukların sağlığının korunması amacıyla sigara yasaklamaya hazırlanıyor.

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Fransa Aile ve Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı bir açıklamada çocukların bulunabileceği bütün dış mekanlarda sigara içilmesine yasak getireceğini duyurdu. Yeni yasakların 1 Temmuz’da yürürlüğe gireceği belirtildi. Fransa Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı Catherine Vautrin yasağın plajlar, parklar, okulların çevresi, otobüs durakları ve spor alanları dahil çocukların bulunabileceği bütün alanları kapsadığını söyledi.

"TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÇOCUKLARIN OLDUĞU YERLERDEN YOK OLMALI"

Vautrin yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada "Tütün ürünleri çocukların olduğu yerlerden yok olmalı. Sigara içme özgürlüğü, çocukların temiz bir nefes alma özgürlüğünün başladığı yerde biter" dedi. Bakan Vautrin kurallara uymayanların 135 Euro’ya kadar ceza ödeyeceğini söylerken yasağın Fransa’daki kafe teraslarında uygulanmayacağını ve elektronik sigara kullanımının yasak kapsamında olmadığını dile getirdi.

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İSVEÇ, İSPANYA, FRANSA, BİRLEŞİK KRALLIK DA SİGARA YASAĞI AÇIKLAMIŞTI

Fransa’nın yanı sıra Birleşik Krallık da geçtiğimiz yıl benzer bir sigara yasağı açıklamıştı. İspanya’nın bazı bölgelerinde de sahillerde sigara kullanımı yasaklanmıştı. İsveç’te 2019 yılından bu yana restoran teraslarında, otobüs ve tren istasyonlarında kullanımı sigara yasağı uygulanıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Fransa sigara Tütün yasak
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