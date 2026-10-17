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Fransa'da sular durulmuyor! Tarihi bina ateşe verildi: Böyle yok oldu

Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor. Ülke genelinde şu ana kadar 272 kişi gözaltına alındı. Öte yandan protestocular Limoges kentinde belediye binası olarak kullanılan tarihi binayı ateşe verdi.

Fransa'da sular durulmuyor! Tarihi bina ateşe verildi: Böyle yok oldu

Yerel basında yer alan haberlere göre, 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin yapılacağını açıkladı.

Fransa da sular durulmuyor! Tarihi bina ateşe verildi: Böyle yok oldu 1

EYLEM YAPILMASI YASAKLANDI

Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı. Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı istikametine yapılan yürüyüş yerel saatle 14.00'te başladı. Başkent Paris'in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.

Fransa da sular durulmuyor! Tarihi bina ateşe verildi: Böyle yok oldu 2

EYLEMCİLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Başkent Paris'te eylemcilerin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Sosyal medyada eylemcilerin polise molotof kokteyli ve taş fırlattığı anlar yer aldı. Ülke genelinde şu ana kadar 272 kişi gözaltına alındı.

Fransa da sular durulmuyor! Tarihi bina ateşe verildi: Böyle yok oldu 3

Fransa da sular durulmuyor! Tarihi bina ateşe verildi: Böyle yok oldu 4

TARİHİ BİNA ATEŞE VERİLDİ

Öte yandan Limoges kentinde belediye binası olarak kullanılan tarihi bina ateşe verildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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