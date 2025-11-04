Fransa'da TikTok'a "reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle ön soruşturma

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Parlamentodaki TikTok Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Sosyalist Parti (PS) milletvekili Arthur Delaporte'un uyarısı üzerine harekete geçti.

TikTok’un, çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkisine odaklanan Paris Savcılığı, "algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle sosyal medya platformu hakkında ön soruşturma açtığını duyurdu.

Milletvekili Delaporte, sosyal medya platformlarının 15 yaş altı gençlere yasaklanması gerektiğini belirterek, TikTok'un gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarmıştı.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır