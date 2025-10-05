HABER

Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Fransa'da, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurdu.

Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan atanan ve yaklaşık 3,5 haftadır siyasi partilerle müzakereler yürüten Lecornu'nun yeni hükümetini kurduğunu Paris'te açıkladı.

Lecornu'nun yeni kabinesinde, Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari Spor ve Gençlik Bakanı oldu.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kültür Bakanı Rachida Dati, Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Tarım Bakanı Annie Genevard, Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı Manuel Valls, Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ve Kamu Maliyesi Bakanı Amelie de Montchalin kabinedeki yerlerini korudu.

Daha önce Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görev alan Bruno Le Maire ise Savunma Bakanı olarak atandı.

Aurore Berge'nin, yeni hükümette Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görev almasına karar verilirken, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan görevine ise Mathieu Lefevre getirildi.

Macron, Elysee Sarayı'nda yarın yerel saatle 16.00'da yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı için bir araya gelecek.

Lecornu'nun kabinesinde yer alacak diğer isimlerin, ileri bir tarihte açıklanması öngörülürken, Başbakan'ın gelecek hafta Meclis'te genel siyaset konuşmasını yapması bekleniyor.

BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARI FRANSA'DA HÜKÜMET İSTİKRARSIZLIĞINA YOL AÇIYOR

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

