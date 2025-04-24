Fransa'dan Filistin açıklaması: "Tek yol iki devletli çözüm"

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Filistin meselesinde tek sürdürülebilir çözümün iki devletli siyasi yapıdan geçtiğini belirtti. Haftalık basın toplantısında konuşan Lemoine, Fransa’nın bu konudaki tutumunun net olduğunu ve değişmediğini ifade etti.

FRANSA'DA FİLİSTİN İÇİN AÇLIK GREVİ

Marsilya’da 31 Mart’tan bu yana Filistin’e adalet talebiyle sürdürülen açlık greviyle ilgili soruya doğrudan yanıt vermeyen Lemoine, “Eylemin ötesinde, Fransa’nın bu konudaki pozisyonu biliniyor” dedi. Grevciler, İsrail’in uluslararası hukuka uymadığı sürece Fransa ve Avrupa Birliği'nin bu ülke ile ticaret yapmamasını talep ediyor.

Filistin meselesine ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önceki açıklamalarına işaret eden Lemoine, “Cumhurbaşkanı, Filistin devletinin tanınmasının bir tabu olmadığını ve uygun zamanda yapılması gerektiğini defalarca dile getirmiştir” dedi. Lemoine ayrıca, haziran ayında yapılması planlanan Filistin konferansının bu tanıma süreci için başlangıç olabileceğini kaydetti.

'HAMAS'IN VARLIĞIYLA DEVLET KURULMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Filistin devletinin tanınması sürecinin, İsrail’i hala tanımayan devletlerin de tanımasıyla birlikte ilerlemesi gerektiğini söyleyen Lemoine, barış ve istikrarın ancak siyasi çözümle mümkün olabileceğini vurguladı. “Mevcut haliyle Hamas’ın varlığıyla, reforme edilmiş bir Filistin yönetimi temelinde devlet kurulması mümkün değildir” diyen sözcü, Fransa’nın işgal altındaki Filistin topraklarında şiddet uygulayan İsrailli yerleşimcileri daha önce de kınadığını hatırlattı.

Gazze’deki zorla yerinden etmelere de dikkat çeken Lemoine, bunun uluslararası hukukun açık ihlali olacağını belirtti.

'SALDIRILARI RUSYA SÜRDÜRÜYOR'

Lemoine, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü ve Ukrayna'nın egemenliğinin Fransa açısından vazgeçilmez bir ilke olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da değerlendirmede bulunan Lemoine, Ukrayna’nın müzakereye açık olduğunu ancak saldırıları sürdüren tarafın Rusya olduğu izlenimine sahip olduklarını dile getirdi.