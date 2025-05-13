HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransız hukukçular, Gazze'de soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen AB'ye ihtarname gönderdi

Fransa merkezli Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI), Gazze'deki soykırımı engellemek için yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) kurumlarına 2 ihtarname gönderdi.

Fransız hukukçular, Gazze'de soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen AB'ye ihtarname gönderdi

JURDI'nin, X hesabından yayımlanan açıklamada, AB'nin Gazze'deki soykırımı engelleme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle AB Komisyonu ve AB Konseyi'ne dün 2 ihtarname gönderdiğini duyurdu.

Açıklamada, acil adımlar atılması gerektiği halde uzun süredir bölgedeki durumla ilgili eylemsizliğini sürdüren AB kurumlarına tepki gösterildi.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA KATKI SAĞLAYAN SİYASİ YETKİLİLER"

İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın ve bu taraflar arasındaki bilimsel programların askıya alınması talep edilen açıklamada, AB'den, Gazze'deki soykırıma katkı sağlayan siyasi yetkililer ve askerlere karşı bireysel yaptırımlar uygulanması istendi.

gazzerefah-aciklama

Açıklamada, İsrail'in uluslararası para transfer sistemi SWIFT'e erişiminin askıya alınması beklentisine de yer verildi.

AB ADALET DİVANI'NA (ABAD) TAŞIYACAK

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından ciddi ihlaller işlemekle suçlanan İsrail ile siyasi, ekonomik ve teknik ilişkilerin sürdürülmesinin AB'yi uluslararası arenada ciddi sorumluluk altına soktuğu kaydedilen açıklamada, AB, 2 ay içinde ciddi adımlar atmazsa JURDI'nin konuyu AB Adalet Divanı'na (ABAD) taşıyacağı belirtildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili Zorlu: "Karaman, Türkçenin başkentidir"AK Partili Zorlu: "Karaman, Türkçenin başkentidir"
Sondaj makinesi çarptı! Anne ve oğlu feci kazada hayatını kaybettiSondaj makinesi çarptı! Anne ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Fransa soykırım Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşinden faiz tepkisi: " Çin'de üretiyoruz"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşinden faiz tepkisi: " Çin'de üretiyoruz"

Show TV ve Habertürk satıldı mı? "Ekrem İmamoğlu" iddiası olay oldu

Show TV ve Habertürk satıldı mı? "Ekrem İmamoğlu" iddiası olay oldu

TRT'deki programa tepki çeken konuk

TRT'deki programa tepki çeken konuk

Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Dünya İstanbul’daki Barış Zirvesi’ne kilitlendi! "Putin gelirse Trump da orada olacak"

Dünya İstanbul’daki Barış Zirvesi’ne kilitlendi! "Putin gelirse Trump da orada olacak"

İhtimali bile huzursuz etti: Netanyahu'da 'Türkiye' endişesi

İhtimali bile huzursuz etti: Netanyahu'da 'Türkiye' endişesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.