Fransız hukukçular, Gazze'de soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen AB'ye ihtarname gönderdi

JURDI'nin, X hesabından yayımlanan açıklamada, AB'nin Gazze'deki soykırımı engelleme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle AB Komisyonu ve AB Konseyi'ne dün 2 ihtarname gönderdiğini duyurdu.

Açıklamada, acil adımlar atılması gerektiği halde uzun süredir bölgedeki durumla ilgili eylemsizliğini sürdüren AB kurumlarına tepki gösterildi.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA KATKI SAĞLAYAN SİYASİ YETKİLİLER"

İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın ve bu taraflar arasındaki bilimsel programların askıya alınması talep edilen açıklamada, AB'den, Gazze'deki soykırıma katkı sağlayan siyasi yetkililer ve askerlere karşı bireysel yaptırımlar uygulanması istendi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası para transfer sistemi SWIFT'e erişiminin askıya alınması beklentisine de yer verildi.

AB ADALET DİVANI'NA (ABAD) TAŞIYACAK

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından ciddi ihlaller işlemekle suçlanan İsrail ile siyasi, ekonomik ve teknik ilişkilerin sürdürülmesinin AB'yi uluslararası arenada ciddi sorumluluk altına soktuğu kaydedilen açıklamada, AB, 2 ay içinde ciddi adımlar atmazsa JURDI'nin konuyu AB Adalet Divanı'na (ABAD) taşıyacağı belirtildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır