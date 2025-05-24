'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturma devam ederken CHP'li vekiller bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' yazılı bayrak astı.

CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' yazılı bayrak astıpic.twitter.com/PPIzNNLu1Z — Mynet (@mynet) May 24, 2025

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

CHP lideri Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır:



Bu daha başlangıç mücadeleye devam!#İmamoğluHeryerde pic.twitter.com/C5Qew9JQPd — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 24, 2025

'FREE İMAMOĞLU' DÖVİZİYLE POZ VERDİLER

Ayrıca bugün Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'da Sosyalist Enternasyonal toplantısının ev sahipliğini yaptı. 81 ülkeden 89 partinin katıldığı toplantıda, 19 Mart operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yapıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in aralarında bulunduğu katılımcılar 'Free İmamoğlu' döviziyle poz verdi.