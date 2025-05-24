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'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal'in toplantısında 'Free İmamoğlu' dövizleri kaldırılmıştı. Dövizleri kaldıranların arasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de vardı. CHP'li vekiller daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' yazılı bayrak astı. CHP lideri Özel o anları paylaşarak "Bu daha başlangıç" dedi.

'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı
Recep Demircan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturma devam ederken CHP'li vekiller bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' yazılı bayrak astı.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

CHP lideri Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!" dedi.

'FREE İMAMOĞLU' DÖVİZİYLE POZ VERDİLER

Ayrıca bugün Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'da Sosyalist Enternasyonal toplantısının ev sahipliğini yaptı. 81 ülkeden 89 partinin katıldığı toplantıda, 19 Mart operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yapıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in aralarında bulunduğu katılımcılar 'Free İmamoğlu' döviziyle poz verdi.

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