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Sosyal medyayı karıştıran görüntü! DEM Partililer 'Free İmamoğlu' pankartını kaldırmadı, Sezai Temelli'den açıklama geldi

Sosyalist Enternasyonal toplantısında 'Free İmamoğlu' dövizleriyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek verildi. Salondakilerin dövizi kaldırdığı sırada DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın dövizi yanındakine verdiği, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sezai Temelli'nin de dövizi kaldırmadığı görüldü. Söz konusu görüntüler bir anda sosyal medyada gündem yaratırken, Sezai Temelli neler yaşandığına açıklık getirdi.

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! DEM Partililer 'Free İmamoğlu' pankartını kaldırmadı, Sezai Temelli'den açıklama geldi
Devrim Karadağ

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'da Sosyalist Enternasyonal'in ev sahipliğini yaptı. 81 ülkeden 89 partinin katıldığı toplantıda, 19 Mart operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yapıldı.

İstanbul'daki toplantıda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in aralarında bulunduğu katılımcılar 'Free İmamoğlu' döviziyle poz verdi.

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HATİMOĞULLARI VE TEMELLİ "FREE İMAMOĞLU" DÖVİZİNİ KALDIRMADI

Sosyalist Enternasyonal toplantısında kameraya o ana ilişkin görüntüler de kaydedildi. Görüntülerde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın dövizin içinde bulunduğu dosyayı eline alıp yanında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay'a verdiği görülüyor.

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Hatimoğlulları'nın yanında oturan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin de dövizi kaldırmadığı görüldü.

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TEMELLİ: ÖNÜMDE DÖVİZ YOKTU, PARTİLİLER KALDIRDI

Söz konusu görüntüler gündem yaratırken; gazeteciler Sezai Temelli'ye sosyal medyadaki "DEM Partililer dövizi kaldırmadı" tartışmasını sordu. Temelli o sıra önünde döviz olmadığı için kaldırmadığını ama DEM Partili katılımcıların Free İmamoğlu dövizlerini kaldırdığını söyledi.

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"Biz hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Selahattin Demirtaş'ın hem Figen Yüksekdağ'ın, yani Türkiye'de siyasi tutsakların olmaması için mücadele ediyoruz" diyen Temelli, İmamoğlu'nu Kent Uzlaşısı'yla İBB için ortak aday gösterdiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Sezai Temelli CHP DEM Parti
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