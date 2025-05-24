Sosyalist Enternasyonal’de "İmamoğlu'na özgürlük" çağrısı

Sosyalist Enternasyonal toplantısı 81 ülkeden 89 partinin katılımıyla İstanbul’da başladı. Küresel çapta sol, demokrat, sosyal demokrat ve sosyalist partileri bir araya getiren en büyük uluslararası siyasi organizasyon olan Sosyalist Enternasyonal’in başkanlığını İspanya Başbakanı Pedro Sánchez yürütürken, başkan yardımcılığı görevini CHP Genel Başkanı Özgür Özel üstleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üç gün sürecek toplantıların ana sloganının, "Hak Ettiğimiz Bir Dünya İçin Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz: Değerler ve Dayanışma Temelinde Küresel Bir Vizyon" olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Sosyalist Enternasyonal'in İstanbul'daki toplantısının açılış konuşmasını CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaptı. Böke, görevden alınan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okuttu.

İmamoğlu'nun mektubunun ardından dünya sosyalistleri, 'İmamoğlu'na Özgürlük' pankartını kaldırdı.

TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sosyalist Enternasyonal toplantısı 81 ülkeden 89 partinin katılımıyla İstanbul’da başladı.. Dayanışma, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik.. Ve elbette bunlar için mücadele.. “İmamoğlu’na Özgürlük” artık yalnızca bu toprakların değil, dünyanın üstlendiği bir slogan..

Başaracağız!"