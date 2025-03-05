FreeSync nasıl kapatılır? FreeSync kapatma

Günümüzde birçok kullanıcı bilgisayar ve benzeri teknolojik cihazlar aracılığı ile çeşitli video oyunlarını oynamaktadır. Video oyunlarından beklenen performansın alınabilmesi için görüntü kalitesinin iyi olması son derece önemlidir. Oyun esnasında en sık karşılaşılan sorunlardan biri ekran yırtılması sorunudur. Bu sorunu gidermek için birçok kişi FreeSync teknolojisinden yararlanmaktadır. Bu özellik kolay bir şekilde aktif edilebileceği gibi pasif halede getirilebilmektedir.

FreeSync nedir?

Bilgisayar gibi teknolojik cihazlar üzerinden birçok kullanıcı çeşitli video oyunlarını oynamakta ve keyifli zamanlar geçirmektedir. Video oyunlarında görüntünün akıp gitmesi, görüntü kalitesinin düşmemesi, ekran yırtılması gibi durumların yaşanmaması için bazı ek özelliklerin kullanılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Pek çok kişi özellikle ekran yırtılması sorunu ile karşı karşıya gelmektedir.

AMD firması tarafından geliştirip tasarlanmış olan, oyunlarda karşılaşılan ekran yırtılması problemini gideren özellik FreeSync olarak adlandırılmaktadır.

FreeSync nasıl çalışır?

FreeSync monitör ile ekran kartı arasında bağlantı kurulmakta ve bağlantı sayesinde ekran yırtılması gibi sorunlar görülmemektedir. FreeSync özelliğinin kullanılabilmesi için bu özellikle uyumlu ekran kartı ve monitörün tercih edilmesi önemlidir. Bunun için AMD tarafından üretilen monitör ve ekran kartları kullanılabilmektedir.

FreeSync teknolojisi ile birlikte ekran kartı ve monitör aynı anda çalışma özelliğine sahip olur. Bu sayede ekran kartı üzerinden gelen karelerde hiçbir bozulma olmadan monitöre aktarılır. Kare hızında yükselme olduğunda görüntüde sorunlar çıkacağından FreeSync ile bu sorunları aşabilmek mümkündür.

FreeSync nasıl kapatılır?

AMD firması tarafından kullanıcılara sunulan FreeSync özelliğini kullanmak ne kadar basitse kapatmak da bir kadar kolaydır. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin öncelikli olarak doğru ekran kartı ve monitöre sahip olması gerekmektedir. Gerekli olan tüm donanım parçaları temin edildikten sonra bu özellik kolayca aktif edilebilir.

FreeSync özelliğini pasif hale getirmek isteyenlerin yapması gereken ilk adım ise “AMD Radeon Ayarları” kısmını açmaktır. Bu bağlamda FreeSync kapatma işlemi için takip edilmesi gereken adımlar kısaca şöyledir: