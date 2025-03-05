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FreeSync nedir, ne işe yarar? FreeSync açılmalı mı?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.02.2025 21:39
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Video oyunları oynarken en dikkat edilen konulardan biri görüntü kalitesidir. Görüntü kalitesi bozulduğunda, bulanıklaştığında veya kesintiler yaşandığında oyundan beklenen performans alınamayabilmektedir. Böyle durumlarda çoğunlukla kısaca VSync olarak bilinen ve görüntüde oluşabilecek bozuklukları engelleyen teknoloji kullanılır. Ancak bu teknolojinin yetersiz olduğu zamanlarda FreeSync olarak adlandırılan teknoloji tercih edilir. Peki FreeSync nedir, ne işe yarar ve açılmalı mı?

FreeSync nedir, ne işe yarar? FreeSync açılmalı mı?

İçindekiler

  • FreeSync nedir?
  • FreeSync ne işe yarar?
  • FreeSync açılmalı mı?

Video oyunlarını oynarken görüntü kalitesinin yüksek olması oldukça önemlidir. Görüntü kalitesi denildiğinde ilk akla gelen konu saniyede ekrana yansıtılan görüntü olarak tanımlanan FPS oranıdır. FPS oranının düşük olması oyunlarda kasma, donma gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu oran çok yüksek olduğunda ise ekran yırtılması denilen sorun görülmektedir. Tam da bu noktada FreeSync teknolojisi karşımıza çıkmaktadır.

FreeSync nedir?

Günümüzde birçok farklı özellikleri ile dikkat çeken çeşitli video oyunları vardır. Bu video oyunlarını oynarken görüntünün donmaması, kesik kesik olmaması ya da takılmaması son derece önemli bir konudur. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için bazı teknolojilerden faydalanılmaktadır. Bu teknolojilerden biri FreeSync olarak bilinmektedir.

Advanced Micro Devices firması tarafından tasarlanan, vSync teknolojisi yerine kullanılan ve görüntülerde karşılaşılan ekran yırtılması problemini engelleyen teknoloji FreeSync olarak tabir edilmektedir.

FreeSync ne işe yarar?

FreeSync denilen teknoloji AMD şirketi aracılığı ile üretilmiş olan ve yaygın olarak video oyunlarında karşılaşılan ekran yırtılma problemini önlemek için kullanılan bir teknolojidir.

Video oyunlarında kullanılan grafik kartlarının iyi olması gerekmektedir. Grafik kartları aracılığı ile ortaya çıkan görüntü kareleri, monitörün yenileme hızından daha fazla olduğu zaman ekran yırtılması problemi gündeme gelmektedir. Yaygın olarak dikey formatta oynanan oyunlarda rastlanılan bu problemi çözmek için FreeSync denilen teknolojiden yararlanılmaktadır. AMD tarafından geliştirilen ekran kartlarında bu teknoloji kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Video oyunlarında maksimum olarak belirlenen ekran hızının üstüne çıkılmaması son derece önemlidir. FreeSync teknolojisi sayesinde monitörün hızına uygun olarak kare gönderimi yapılmaktadır.

FreeSync açılmalı mı?

FreeSync teknolojisi, monitör ile kullanılan ekran kartı arasında uyumun yakalanmasını sağlamaktadır. Bazı kullanıcılar video oyunları oynarken FreeSync teknolojisine ihtiyaç olup olmadığını konusunda kararsız kalabilir. Ancak bu teknoloji olası ekran yırtılmalarının önüne geçtiği için oyun esnasında kullanılması tavsiye edilmektedir.

Genel olarak yüksek FPS değerine gereksinim duyulan oyunlarda FreeSync olmadığında kesilmeler, donmalar, görüntüde bozukluklar gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. FreeSync açıldığında ise FPS değeri yüksek olsa dahi görüntüde ekran yırtılması gibi problemler yaşanmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
AMD monitör ekran teknoloji
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