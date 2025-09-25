HABER

Fren yerine gaza basan sürücü lokantaya daldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde minibüse çarpmamak için direksiyonu kırıp fren yerine gaza basan sürücü, otomobille lokantanın bahçesine uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Almanya’da yaşayan Şükrü O. isimli gurbetçi, yaklaşık 3 ay önce yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine geldi. Tatilini tamamlayan Şükrü O., Almanya’ya dönmeden önce alışverişe gitti.

FREN YERİNE GAZA BASINCA LOKANTANIN BAHÇESİNE UÇTU

Yabancı plakalı otomobiliyle Birecik köprüsü çıkışında ilerleyen Şükrü O., aniden önüne çıkan minibüse çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobili durdurmak isteyen Şükrü O., fren yerine gaza basınca yaklaşık 3 metreden lokantanın bahçesine uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kaza anında lokantanın bahçe ve giriş kısmında kimsenin olmaması ise büyük bir tehlikenin önüne geçti.

GURBETÇİ VATANDAŞ ALMANYA'YA DÖNÜŞ HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Minibüse çarpmamak için frene basmak isterken ayağının kayıp yanlışlıkla gaza bastığını söyleyen Şükrü Ö., bugün Almanya’ya dönmeye hazırlandığını belirtti. Bahçe duvarı ile lokanta duvarı arasında sıkışan otomobil, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkartılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA))

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

