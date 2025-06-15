Fren yerine gaza bastı! Kağıthane'deki sürücü dehşet saçtı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobille caddede ilerleyen sürücü Mustafa H., iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce Serdar G. idaresindeki motosiklete ardından da yolda yürüyen Sıla Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, Gültepe istikametine seyir halinde bulunan araca ve araca çarparak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'FREN YERİNE GAZA BASTI' İDDİASI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sıla Y. ve Serdar G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan kazaya karışan aracın sürücüsü Ferhat I., aracın sürücüsü Mustafa H. ve araç sürücüsü Dilek D.’nin alkollü olmadığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelelemeleri ve tutanak tutulmasının ardından sürücü Mustafa H. emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır