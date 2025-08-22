HABER

Freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde freni boşalan tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir iş yerine daldı. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iddia göre freni boşalan tır, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptı. Kontrolden çıkan tır, ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca daha çarptı. Hızını alamayan tır, zirai ilaç satan bir iş yerine girerek durabildi.

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Abdurahim V., Sabha V. ve Selim İ. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

22 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

