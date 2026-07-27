Freni tutmayan hafif ticari araç, anne ile iki çocuğuna çarptı

Kaza, İnebolu ilçesine bağlı Taşoluk köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni tutmadığı iddia edilen 35 AF 4612 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

FRENİ TUTMAYAN ARAÇ DEHŞET SAÇTI

Araç, önce park halindeki 37 ADK 795 plakalı otomobile, ardından anne ve iki çocuğuna çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır