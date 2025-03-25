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Freni tutmayınca çarpmadık yer bırakmadı! Rampadan aşağı inerken ne var ne yoksa ezdi: "Verilmiş sadakamız varmış"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.03.2025 13:29
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rampadan inen otomobil, freni tutmaması sebebiyle duramayarak park halindeki araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı. Bir yaya, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Freni tutmayınca çarpmadık yer bırakmadı! Rampadan aşağı inerken ne var ne yoksa ezdi: "Verilmiş sadakamız varmış"

Kaza, Turgut Mahallesi Orhan Veli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rampa aşağı seyir halinde olan sürücü A.Ü., frenin tutmaması sebebiyle park halindeki araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen Zekeriya isimi vatandaş ise otomobilin kendisine çarpmasından kıl payı kurtuldu.

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Kaza sebebiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü A.Ü. ile yolcu olarak bulunan D.Ü'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

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Kazadan kıl payı kurtulduğunu söyleyen Zekeriya, "Otomobil rampadan aşağıya inerken beni kıl payı sıyırarak direğe çarpıp durdu. Freni tutmamış. Bana bir şey olmadı, verilmiş sadakamız varmış" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil araba kaza
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