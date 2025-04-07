HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşürüp gasp eden çeteye yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da sosyal medya üzerinden fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşüren ve gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyon sonucu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşürüp gasp eden çeteye yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden fuhuş vaadi ile erkekleri gasp eden çeteyi takibe aldı. 3 ay süren soruşturmada çete üyelerinin sosyal medyadan erkekleri fuhuş vaadi ile evlerde ve otellerde buluşturdukları şüpheli kadınları ve mağdur erkekleri bir araya getirdikten sonra kadın çete üyelerinin bir süre erkekleri oyaladıkları ve sonrasında erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla gasp ettikleri belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne’de alkolü sürücü kazaya karıştı: 1 yaralıEdirne’de alkolü sürücü kazaya karıştı: 1 yaralı
Keşan’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladıKeşan’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

"Ne bakıyorsun?" kavgası ölümle bitti! Uzman çavuş kurşun yağdırdı

"Ne bakıyorsun?" kavgası ölümle bitti! Uzman çavuş kurşun yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.