Fujifilm X Half dijital fotoğraf makinesi tanıtıldı: İşte özellikleri!

Fujifilm, yeni dijital fotoğraf makinesi X Half'ı tanıttı. Klasik yarım kare formatını dijital teknolojiyle birleştiren X Half'ın özellikle nostalji tutkunlarını hedeflediği belirtiliyor.

İŞTE FUJIFILM X HALF'IN ÖZELLİKLERİ

Şirketin haziran ayının sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı bu kompakt dijital fotoğraf makinesi, analog fotoğrafçılığın nostaljik atmosferini dijital dünyaya taşıma iddiasıyla öne çıkıyor. X Half, klasik yarım kare fotoğraf makinelerinden ilham alınarak tasarlanmış.

18 megapiksel çözünürlüğe sahip olan X Half, dikey (portre) yönlendirmeli bir sensöre ve vizöre sahip. Sabit 32mm (eşdeğer) f/2.8 lensiyle gelen makine, kompakt yapısıyla da dikkat çekiyor. Makinede film simülasyonlarına ayrılmış özel bir ekran bulunuyor. Bu ekran, kullanıcıların farklı film türlerinin renk ve tonlarını taklit ediyor. Fujifilm Global'in yaptığı açıklamaya göre, X Half (FUJIFILM X-HF1) 240 gramlık da bir ağırlığa sahip.

Ancak X Half'ın bazı kısıtlamaları da bulunuyor. X Half, özellikle profesyonel fotoğrafçılar için önemli bir özellik olan RAW formatında çekim yapamıyor. Fujifilm'in bu tercihi belki de makinenin analog deneyime odaklanmasıyla açıklanabilir.

Birçok kişi tarafından 'küçültülmüş ve sadeleştirilmiş bir X100' olarak tanımlanan X Half, 849.99 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.