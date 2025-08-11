HABER

Funda Karayel'in ilk imza günü Bodrum'da gerçekleşti

TK Yayınları etiketiyle çıkan ilk kitabı Rota Bilinmez ile okurların ilgisini çeken yazar Funda Karayel, ilk imza gününü D&R Milta Bodrum Marina'da gerçekleştirdi.

Yakıcı Bodrum sıcağında, 45 dereceyi bulan havada gerçekleşen etkinlikte Karayel, 3 saat boyunca aralıksız olarak yüzü aşkın kitabını imzaladı. Sıcak havaya rağmen imza kuyruğu azalmadı. Karayel, imza süresince okurlarıyla sohbet edip, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bodrum’daki yoğun katılımın ardından Rota Bilinmez imza günlerinin 15 Eylül D&R Zorlu mağazasının ardından New York başta olmak üzere yurt dışında da önemli başkentlerde devam edeceğini açıklandı.

BİR YERDEN BİR YERE DEĞİL, BİR HALDEN BAŞKA BİR HALE GEÇİŞ

Funda Karayel’in kaleminden çıkan deneme-öykü kitabı, bizi dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarına götürüyor. Ancak buradaki uçuşlar yalnızca fiziksel değil. Her terminal, insan ruhunun başka bir katmanına açılıyor. Geciken uçuşlar, vedalar, göz göze gelişler, kaybolan bavullar… Ama en çok da, kaybolan insanlar ve tekrar kendini bulmak isteyenler. “Rota Bilinmez”, yalnızca bir yerden bir yere değil, bir halden başka bir hale geçişin güncesi.

