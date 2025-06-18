Furkan Kanlı atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

Milli sporcu Furkan Kanlı, yarış boyunca gösterdiği azim ve kararlılıkla rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne başarısı gösterdi.

Furkan Kanlı, 13 Temmuz 2025’te Romanya’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, Furkan Kanlı’nın U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 3000 metrede Türkiye şampiyonu olmasından gurur duyduklarını söyledi.

Elde edilen başarının hem öğrencinin disiplinli çalışmasının hem de öğretmen ve antrenörlerin özverili çabasının bir sonucu olduğunu dile getiren Taşdemir, "Diğer branşlarda da başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Hedefimiz, tüm branşlarda yetenekli gençleri keşfedip onları doğru şekilde yönlendirerek hem ulusal hem de uluslararası arenada Gaziantep’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.

Taşdemir, elde ettiği Türkiye şampiyonluğundan dolayı Furkan Kanlı ve antrenörlerini tebrik ederek, 13 Temmuz 2025’te Romanya’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda başarılar diledi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır