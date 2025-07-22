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Furkan Vakfı'nın Ankara’daki dernek binası mühürlendi! 'İçki' iddiası ortalığı karıştırdı, arbede çıktı

Ankara'da Alparslan Kuytul’un lideri olduğu Furkan Vakfı'nın dernek binası mühürlenirken, vakıf üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Dernek binasının mühürlenme sebebi ise dikkat çekerken konu ile ilgili Kuytul’dan açıklama geldi. Kuytul açıklamasında “Alkollü içki içilmesi gibi bir durum söz konusu dahi olamaz” dedi.

Furkan Vakfı'nın Ankara’daki dernek binası mühürlendi! 'İçki' iddiası ortalığı karıştırdı, arbede çıktı

Ankara'da Alparslan Kuytul’un lideri olduğu Furkan Vakfı'na bağlı dernek binası mühürlendi. Karara tepki gösteren vakıf üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı.

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, Alparslan Kuytul'un lideri olduğu Furkan Vakfı'na bağlı Furkan Eğitim ve Araştırma Derneği’ne ait merkez bina ile Sincan, Şentepe ve Ulus ilçelerindeki 3 temsilcilikte denetim gerçekleştirdi. Dernek binalarında izinsiz lokal faaliyeti yürütüldüğü gerekçesiyle idari para cezası kesilerek merkez bina ve 3 temsilciliğin mühürleneceği tebliğe edildi. Bugün polis eşliğinde merkez bina mühürlenirken, vakıf üyeleri bina önünde toplanarak, buna tepki gösterdi.

Furkan Vakfı nın Ankara’daki dernek binası mühürlendi! İçki iddiası ortalığı karıştırdı, arbede çıktı 1

ARBEDE YAŞANDI

Polisle kalabalık arasında arbede yaşandı. Mühürleme işleminin tamamlanması ardından vakıf üyeleri bu kez Ulus'taki Atatürk heykeli önüne yürüdü. Alanda toplanan grup, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Furkan Vakfı nın Ankara’daki dernek binası mühürlendi! İçki iddiası ortalığı karıştırdı, arbede çıktı 2

‘İÇKİ İÇİLİYOR’ İDDİASINA CEVAP VERDİ

Alanda açıklama yapan Alparslan Kuytul, "Sözde lokal amaçlı kullanımlar ve alkollü içki kullanımı bahanesiyle uygulanan bu karar, kamuoyunun vicdanını kandırmaya yönelik bir kılıftan ibarettir. Herkes bilmektedir ki Furkan Hareketi’nin derneklerinde alkollü içki içilmesi gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Bu mesnetsiz iddialarla yapılan mühürleme kararları tamamen keyfidir, siyasidir ve maksatlıdır" dedi. (DHA)

Furkan Vakfı nın Ankara’daki dernek binası mühürlendi! İçki iddiası ortalığı karıştırdı, arbede çıktı 3

Furkan Vakfı nın Ankara’daki dernek binası mühürlendi! İçki iddiası ortalığı karıştırdı, arbede çıktı 4

Furkan Vakfı nın Ankara’daki dernek binası mühürlendi! İçki iddiası ortalığı karıştırdı, arbede çıktı 5

Furkan Vakfı nın Ankara’daki dernek binası mühürlendi! İçki iddiası ortalığı karıştırdı, arbede çıktı 6

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Alparslan Kuytul
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