Futbol camiasını sarsan ölüm! Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'ya silahlı saldırı

Futbol camiasında üzüntü yaratan bir olay yaşandı. Ramazan Bayramı için İstanbul'a giden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırıda öldürüldü. Yeşil beyazlı kulüpten acı olayla ilgili açıklama yapıldı.

Kars 36 Spor camiasını derin üzüntüye boğan acı olay, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, olay yeşil beyazlı camiayı üzüntüye boğdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kundakçı’nın ölüm haberi, sevenleri ve takım arkadaşlarını yasa boğarken bölgede de derin bir üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Futbolcu Kars silahlı saldırı
