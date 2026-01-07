HABER

Futbol topları neden beşgen ve altıgen parçalardan yapılır?

Futbol topunun üretim malzemesine atıfta bulunulan "meşin yuvarlak" ifadesi ikonik bir terimdir. Futbol topunun en karakteristik özelliği ise geometrik mühendisliğidir.

Doğukan Bayrak

Futbola dair birçok anlatı mevcuttur. Futbol, tarihsel köklere ve küresel etkiye sahip bir spordur. Sosyolojik, ekonomik, kültürel ve politik açıdan bağlayıcı/bütünleştirici özellikleri vardır. Futbolun romantik anlatıları ise romantik bir bakış açısına sahiptir. Futbolcular sporcu, ikon, ilham verici ve sanatçı gibi birçok kimlikle anılabilir. Futbolcuların "sanat icra etme" anları ise genellikle topla olan kabiliyetleri üzerine kuruludur.

Futbol gibi basit erişilebilir bir sporda normal insanlar futbolcuların kabiliyetlerine dair bir öngörüye sahip olabilir. Topun ivmelenmesi ve yönlendirilmesinin zorluğu, tecrübe edilebilir bir durumdur. Bu sebeple romantik anlatı içerisinde top tekniği özel bir yere sahiptir. Öte yandan futbolcuların top teknikleri sanatsal bir performanstan ziyade biyolojik bir becerinin fizik yasalarını başarıyla uygulamasıdır. Futbol topları "magnus etkisi" olarak isimlendirilen temel bir fiziksel etkiye sahiptir ve futbol toplarının beşgen- altıgen parçaları bu etki üzerine yapılmaktadır.

Futbol topları neden beşgen ve altıgen parçalardan yapılır?

Futbol toplarında temel amaç topun istenilen noktaya gitmesidir. Futbol topu vuruş sırasında "magnus etkisine" maruz kalır. Magnus etkisi bir topun atmosferde hareket ederken maruz kaldığı aerodinamik kuvvetlerin sonucudur. Futbolda falso olarak ifade edilen fenomenin sebebi bu etkidir. Magnus etkisinde dönen topun bir tarafında hava hızlanarak basınç düşerken diğer tarafında yavaşlar ve basınç artar. Bu basınç farkı topu yana doğru iter. Futbolcular fiziksel maharetleriyle topun istedikleri yöne itilmesini sağlamaktadır. Bu etkinin oluşmasında temel etken topun yuvarlak olmasıdır.

Topun yuvarlak olması için geometrik bir tasarım kullanılır. Üretilecek topun yuvarlak (küre) olması önemlidir. Ancak fiziksel olarak tamamı yuvarlak bir cismin yönlendirilmesi güçtür ve matematiksel olarak kusursuz bir küre yüzey tasarlamak mümkün değildir. Futbol mühendisliğinde bu sorun beşgen ve altıgen parçalar kullanılarak çözülmüştür. Küre oluşturma için çok sayıda çokgen yüzey kullanılmaktadır. Bu süreç en iyi ihtimalle en yaklaşık sonucu vermektedir. Bu sebeple sadece altıgen yüzey kullanılması yüzeyin düz bir zemine yayılmasına; sadece beşgen yüzey ise yüzeyin fazla kırılmasına sebep olabilirdi. Küre şekle ulaşmak için yüzeyin belirli aralıklarla kırılmalara sahip olması gerekmekteydi.

Geometride kesik ikosahedron (truncated icosahedron) olarak isimlendirilen formül bir çözüm oluşturmuştur. Futbol topları 12 adet beşgen ve 20 adet altıgen ile 32 panelden oluşan bir yapıda tasarlanmıştır. Bu sayede top hem yüzeyde geniş hem kıvrımlara sahip bir küre halini almaktadır. Bu şekil ile topun yüzeyi düzgün kapanarak top üzerindeki gerilim paneller üzerinde eşit dağılmaktadır.

Futbolcuların vuruşu sırasında topun her yönüne verilen karşıt tepki benzerdir. Futbol topu için ideal oran sağlanmaktadır. Topun altıgen yüzeyi düzlem üzerinde ilerlemeye sahipken beşgen yüzey sayesinde falso gibi vuruşlarda eğriliğe sahiptir.

Altıgen ve beşgen yüzeye sahip top darbe anında kararlı bir şekil bozulması geçirir. Top savrulmaz ve şiddetin uygulandığı yöne ileri atım kazanır. Futbolcular "sanatlarını icra ederken" futbolun en temel fiziksel yasasını (magnus etkisi) kontrol altında tutabilirler.

