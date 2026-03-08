Samsun’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 444 adet sentetik ecza, 17,23 gram metamfetamin, 6,37 gram sentetik kannabinoid, 17 adet ecstasy hap, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 100 TL ile 150 euro paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır