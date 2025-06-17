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G7'den ortak açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkı var

G7 liderlerinin yaptığı ortak açıklamada, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğuna vurgu yapılarak gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuldu.

G7'den ortak açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkı var
Devrim Karadağ

Açıklamada, bölgesel istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağının İran olduğu belirtilerek İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “İran krizinin çözümünün Gazze’de ateşkes de dahil olmak üzere orta doğu’daki düşmanlıkların azaltımasına yol açmasını talep ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.,ABD Başkanı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki G7 zirvesinden erken dönüş kararı aldı ve ulusal güvenlik konseyini Beyaz Saray'da acil toplantıya çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail G7 zirvesi
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