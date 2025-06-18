Gabon'un başkenti neresi? Gabon'un başkenti hakkında bilgiler

Resmi dili Fransızca olan Gabon Cumhuriyeti adı Portekizce bir kelime olan bir kelimedir ve bu kelimenin Türkçe dilindeki karşılığı Şapka kelimesidir. Portekizli denizciler bu bölgeye ilk kez geldikleri zaman önce Mbe Nehri’ni görmüşlerdir ve nehrin şeklinin şapkaya benzetilmesi nedeni ile bu bölgeye şapka anlamına gelen Gabao kelimesini kullanmışlardır. Afrika kıtasının orta kısmında, Batı Atlas Okyanusu kıyısından doğuya doğru Kongo Havzası’na kadar uzanan Gabon Cumhuriyeti 267.667 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip bir ülkedir.

Ogowe Nehri, ülkenin en büyük nehri olarak kabul edilmektedir. Uzunluğu toplamda 1200 kilometre olan nehir Kongo Cumhuriyeti’nden çıkar ve Gabon’a doğru akar. Nehir, ülkenin batısında Gine Körfezi’nde Atlas Okyanusu ile birleştiği yerde delta oluşturur. Ülkedeki Iboundji Dağı, 1.575 metre yüksekliği ile ülkedeki en yüksek yer kabul edilir.

Fransızca dili ülkenin resmi dili olarak kabul edilmiştir. Bu dil dışında ülkedeki dil çeşitliliği bölgesel olarak değişkenlik gösterir ve ülkede kabul edilen ve tanınan diğer diller şunlardır:

Fangca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Vilice, Punuca, Mbetece, Njebice, Tekece.

Gabon’un farklı bölgelerinde bugünden yaklaşık olarak iki milyar yıl kadar öncesinde de yaşam sürüldüğüne dair bazı kanıtlar bulunmuştur. Proterozoik döneme ait olan kayalara ulaşılmış ve bu kayalarda çok eski dönemlere ait olan fosiller, içlerinde ise doğal nükleer reaktörler tespit edilmiştir.

Ülkenin genelinde hakim olan iklim tropikal iklimdir. Buna göre ülke ocak ayında en yüksek sıcaklık derecelerine ulaşmaktadır. Genel olarak bu dönemde sıcaklıklar 31 dereceye ulaşabilmektedir. En düşük sıcaklık derecesi ise 23 derece civarındadır. Temmuz ayında ortalama sıcaklık seviyeleri değerleri en düşük 20 derece en yüksek 28 derece olarak tespit edilmiştir. Haziran ve eylül ayları arasında ülke en yağışsız ve en kurak dönemini yaşmaktadır. Bu dönemde nem değerleri de en yüksek seviyeye yükselmektedir.

Ülke genelinde yağışların en çok yaşandığı dönem Aralık-Ocak aylarıdır. Yıllık yağış ortalaması ülke genelinde 2540 milimetre civarında seyretmektedir. Bu oran en çok kıyılara yakın kuzey taraflarda 3810 milimetreye kadar yükselebilmektedir.

Doğal kaynaklar ve yeraltı zenginlikleri açısından petrolün öne çıktığı Gabon Cumhuriyeti'nde doğalgaz, niyobyum, elmas, uranyum, manganez, emir ve kereste de yer almaktadır. Ayrıca ülke hidrolik enerji üretme konusunda da dünya genelinde oldukça önemli bir noktadadır.

Afrika anakarasında nüfus yoğunluğunun en az olduğu ülkelerden biri de Gabor Cumhuriyeti’dir. Ülke nüfusunun yaklaşık olarak yarısı ülkenin 3 büyük şehrinde yaşam sürmektedir. Geri kalan yarısı ise diğer bölgelerde yaşamaktadır. Özellikle iç kesimlerde ve kuzey bölgelerinde nüfus yok denecek kadar az seviyelerdedir.

2018 yılında açıklanan verilere göre Gabon genç bir nüfusu olan ülkeler arasında yer almaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğunun yaşı 18'in altındadır. Şehirde yaşayanların oranlarının daha fazla olduğu ülkede %10 civarında bir oran ülkenin geri kalan kısımlarında yaşam sürmektedir. Farklı etnik gruplara ev sahipliği yapan ülkede 40 kadar farklı etnik grubun yaşadığı tespit edilmiştir. Bu durum ülkede konuşulan ve kabul gören dillerin çeşitliliği konusunda da oldukça etkili bir durumdur.

Gabon'un başkenti neresidir?

Resmi dil olarak Fransızca dilinin kabul edildiği ülkede başkent Libreville’dir (Librevil). Libreville (Librevil) aynı zamanda Gabon Cumhuriyeti’nde yer alan en büyük şehir olma özelliğine de sahiptir. Gine Körfezi’ne yakın bir yerde Komo Nehri kıyılarında kurulmuş olan Libreville (Librevil), kereste ticaretinin en çok yapıldığı bölge olarak da kabul edilmektedir.

Libreville (Librevil) kenti ve çevresindeki bölge, Fransızlar 1839 yılında bu toprakları ele geçirmeden uzun bir süre önce Mpongwe kabilesi tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Fransız egemenliğine geçilince şehir kölelerin satıldığı bir pazara dönüşmüştür. Sonraki süreçten günümüze kadar ise ülke nüfusunun yarısına ev sahipliği yapan gelişmekte olan bir şehir haline gelmiştir.

Başkent Libreville (Librevil), gelişmiş kereste endüstrisi ile birlikte gemi inşaatı konusunda da oldukça gelişmiştir. Kentten yurt dışına aynı zamanda kakao, kereste, kauçuk gibi çeşitli hammaddeler de ihraç edilmektedir.