HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gagavuzya Başkanı Evghenia Gutul, cezaevinden kaleme aldığı 30 mektubu kitaplaştırdı

Gagavuz Özerk Bölgesi’nin Başkanı Evghenia Gutul, 300 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinden kaleme aldığı 30 mektubu kitaplaştırdı.

Gagavuzya Başkanı Evghenia Gutul, cezaevinden kaleme aldığı 30 mektubu kitaplaştırdı

Moldova’nın Özerk Bölgesi Gagavuzya’da 2023 yılında gerçekleştirilen Bakanlık seçimini kazanmasının ardından merkezi yönetim, Evghenia Gutul’dan yetkilerini devretmesini talep etti. Bu talep reddedilirken, Gutul, 5 Ağustos 2025’de Moldova’nın başkenti Kişinev’de görülen davada 7 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Evghenia Gutul, yaklaşık 300 gündür tutukluluğunun sürdüğü cezaevinden yazdığı 30 mektuptan oluşan "Gutul Davası: Siyasi Zulmün Anatomisi" adlı kitabını yayımladı. Kitap; Gagavuzya ile Moldova merkezi yönetimi arasındaki derinleşen gerilimi, Gutul’un tutuklanma sürecini ve hücre hapsine alınmasına zemin hazırlayan siyasi baskıları birinci elden aktarıyor.

Gagavuzya Başkanı Evghenia Gutul, cezaevinden kaleme aldığı 30 mektubu kitaplaştırdı 1

Kitabın yayımlanması, uluslararası hukuk çevrelerinde hemen karşılık buldu. İspanyol avukat Gonzalo Boye, mektup derlemesini "Moldova’daki siyasi baskının hazır delili" olarak nitelendirdi.

Gutul, AB aday ülkesi statüsündeki Moldova’da siyasi baskıların yalnızca Gagavuzya ile sınırlı kalmadığını, ülke genelini sardığını vurguluyor. Yetkililer tarafından sürekli dile getirilen "Avrupa değerleri" söyleminin ise pratikte ağır biçimde çiğnendiğini somut örneklerle ortaya koyuyor. Gutul, merkezi Kiinev yönetiminin Gagavuzya’nın özerk statüsünü adım adım nasıl aşındırdığınıaktardı ve "Sandu yönetimindeki Moldova, tüm Avrupa için bir alarm zilidir. ’Avrupa değerleri’ söyleminin ulusal egemenliği yok etmek, halkı yoksullaştırmak ve muhaliflere yönelik siyasi baskıyı meşrulaştırmak için nasıl araçsallaştırılabildiğini gözler önüne seriyor" dedi. Gutul, mektuplarında yargılama sürecini hukuki bir perspektiften de irdeliyor; usul hatalarını ve şekli nitelikteki duruşmaları belgeleyerek mahkûmiyet kararının önceden belirlenmiş olduğunu ileri sürüyor. Bu değerlendirme, çok sayıda hukuki normu ihlal olarak kayıt altına alan uluslararası hukukçular tarafından da destekleniyor. Uluslararası gözlemcilere göre dava, başından beri siyasi amaçlıydı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözaltındaki Gutsul, Erdoğan ve Putin'den yardım istedi Gözaltındaki Gutsul, Erdoğan ve Putin'den yardım istedi

AVRUPA PARLAMENTOSU'NA GAZETECİLERE VE SİVİL TOPLUMA ÇAĞRI

Gutul, mektuplarında Avrupa Parlamentosu üyelerine, bağımsız gazetecilere ve sivil toplum temsilcilerine seslenerek Moldova’daki gelişmelere dair alternatif bir perspektif sunuyor. Bağımsız medyanın susturulduğu, seçim özgürlüğünün engellendiği, "yanlış" oy kullananların para cezasına çarptırıldığı ve yargı ile kolluk kuvvetlerinin siyasi iktidara bağımlı araçlara dönüştürüldüğü bir sistemi içeriden aktarıyor.

"BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Mektuplar siyasi ve hukuki analizlerin ötesinde derin bir kişisel boyut da taşıyor. Yalnız bırakılan Gutul, en küçüğü henüz üç yaşında olan çocuklarından ayrı kalmanın ağırlığını ve hücre hapsinin oluşturduğu psikolojik baskıyı yürek sızlatan bir dille aktarıyor. Gutul, "Bir kadının cezaevinde dayanamayacağını, boyun eğeceğini, yetkisinden vazgeçeceğini ve kendisine oy verenlere ihanet edeceğini sanıyorlar. Halkım yüzyıllar boyunca başkalarının teslim olduğu yerde ayakta kaldı. Taşı sıkıştırıp su çıkardık, daha fazlası yokken. Bu bizim karakterimiz. Ben de boyun eğmeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

Gagavuzya Başkanı, hem yurttaşlarını hem de uluslararası kamuoyunu bu konuda sessiz kalmamaya davet etti. Mektupların farklı platformlarda paylaşılmasını, tartışılmasını ve özerk bölgedeki durumun yakından takip edilmesini talep ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da 17 yıl hapis cezalı firari yakalandıSamsun’da 17 yıl hapis cezalı firari yakalandı
Kurban Bayramı’nda Çanakkale’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacakKurban Bayramı’nda Çanakkale’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak

Anahtar Kelimeler:
Moldova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.