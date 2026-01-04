Gain soruşturmasında yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı: "Paralar motosiklet ve çeşitli araçlarla gelirdi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, GAİN Medya AŞ'ye yönelik '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında GAİN Medya'nın eski sahibi Berkin Kaya, Anahat Holding'in sahibi Selahattin Aydın, Sunucu Okan Karacan ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı. Karacan adli kontrolle serbest kalırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Anahat Holding'e bağlı 7 şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında Berkin Kaya ile Selahattin Aydın'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

"YURT DIŞINA SATILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Berkin Kaya ifadesinde, "Ben şirkete girdiğimde beklemediğim şekilde kötü bir tablo ile karşılaştım. Bu sebeple söz konusu ödemelerin bir kısmını sermaye ödemesi olarak, bir kısmını da dizi film projeleri için gönderdim. Söz konusu 310 milyon TL'lik nakit para, kripto paraların bozdurulması sonucu elde ettiğim paradır. Ben Gain'in söz konusu paraları etmeyeceğini, sonradan yaptığım hatalar neticesinde öğrendim. Bu yatırım başlı başına hata teşkil eden bir yatırım olmuştur. Geriye dönüp baktığımda bunun ticari bir başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Dijital platformların aktif ödeme yapan kullanıcı sayısına göre değerinin arttığını biliyorum; bu sebeple yurt dışına satılabileceğini düşündük. Ödemeler yüksek rakamlara ulaşınca ticari bir hata yaptığımı fark ettim. Kesinlikle somut olayda para aklamaya ilişkin bir durum söz konusu değildir. Sürecin devamında yaklaşık 225 milyon TL'ye yakın para alarak Gain'in ortaklığından çıktığımı kabul ediyorum. O dönemde bir nevi 'zararın neresinden dönersen kârdır' mantığıyla hareket ettim. Yüzde 50 oranında zarar ettiğimi de kabul ediyorum" dedi.

"PARALAR MOTOSİKLET VE ÇEŞİTLİ ARAÇLARLA GELİRDİ"

Berkin Kaya ifadesinde, "2010'lu yılların başında satmış olduğumuz kartlardan elde ettiğimiz kârları 2015 yılından sonra soğuk cüzdan üzerinden kripto paraya çevirdim. Devamında benim kripto para cüzdanımda bulunan bitcoinlerin değeri yükseldi. Söz konusu soğuk cüzdanımda bulunan para günden güne artmaya başladı. Kripto para borsası hiç kullanmadım. Soğuk cüzdandaki bitcoinleri chat uygulaması üzerinden Can isimli şahıs aracılığıyla bozdurdum. Can isimli şahısla internet sitemizin chat kısmında tanışmıştım. Kimlik bilgilerini bilmiyorum. Paralar bana nakit olarak gelirdi. Bazen çeşitli araçlar getirirdi, bazen de motosiklet ile gelirdi. Kripto parayı nakde çevirme işlemlerine yüzde 1,5 ile 3 arasında komisyon ödedim. Bildiğim kadarıyla Can, Kapalı Çarşı'da bu bozdurma işlemini yapıyordu ancak detaylarına vakıf değilim çünkü ben hiç gitmedim. O dönem kripto mevzuatı olmadığı için bunun suç olduğunu düşünmüyordum. Hesaplarıma giren nakit paraları genel olarak bu şekilde temin ettim. MASAK raporundaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"SUÇ İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Selahattin Aydın ifadesinde, "Hesabıma yatan nakit paraları kabul ediyorum. Bu paralar, benim kişisel olarak yaklaşık 20 yıllık birikimlerimdir. Uzun yıllardır ticaretle uğraşmaktayım. Şirketi bu şekilde finanse etmem hayatın olağan akışına uygundur. Bu süreçte şirketin finansmanı için herhangi bir kişiden para almadım. Kimsenin bana bir telkini olmamıştır. Tamamen ticari bir faaliyet kapsamında söz konusu şirketi satın aldım. Şirketin Berkin Kaya tarafından yönetildiği hususu doğru değildir. Şirketin yönetimi bendedir. Ancak Berkin Kaya'nın teslim etmesi gereken 18 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin bir kısmını teslim etmiştir. Sözleşmeler incelendiğinde, projelerin Berkin Kaya tarafından yürütülüp teslim edileceğine dair taahhütlerin bulunduğu görülecektir. Bu taahhütler dikkate alındığında Berkin Kaya ile iletişim kurulması doğaldır. Zira hâlihazırda kâr etmesi gereken bir şirketim bulunmaktadır. Bu nedenle Berkin Kaya ile bu şekilde görüşmeler yapılmasının normal olduğunu düşünüyorum.Berkin Kaya, her ne kadar mesajlaima grubundaki yazışmalarda çeşitli talimatlar verip bilgiler alsa da, şirket ile aralarında geçmişten gelen bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle bu şekilde davranması normaldir. Ancak nihai kararlar benim imzamla alınmaktadır. Finansman tarafımdan sağlanmaktadır. İki ayaklı bir muhasebe sistemi mevcuttur ve her iki yöntemle de teyit aldığımız işlemler bulunmaktadır. Son imza yine bana aittir. Yukarıda belirttiğim üzere atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kesinlikle suç işlediğimi düşünmüyorum. Kişisel birikimlerim neticesinde Gain Medya'yı satın aldım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır