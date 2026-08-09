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Galaxy S23 serisi için son büyük güncelleme belli oldu: Android 17 ile tamamlanacak

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ve S23 FE’nin Android 17 tabanlı One UI 9’u alması ve bunun serinin son büyük işletim sistemi güncellemesi olması bekleniyor.

Galaxy S23 serisi için son büyük güncelleme belli oldu: Android 17 ile tamamlanacak
Enes Çırtlık

Samsung Galaxy S23 serisinin alacağı son büyük Android güncellemesine ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı. Paylaşılan bir Samsung destek görüşmesine göre Galaxy S23 FE'nin son büyük işletim sistemi güncellemesi Android 17 olacak.

Tarun Vats tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde Samsung temsilcisinin, Galaxy S23 FE için Android 17'nin son büyük işletim sistemi güncellemesi olacağını söylediği belirtiliyor.

Aynı durumun Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için de geçerli olması bekleniyor.

GALAXY S23 SERİSİ ANDROİD 13 İLE ÇIKMIŞTI

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ve S23 FE modelleri Android 13 işletim sistemiyle piyasaya çıktı.

Samsung bu modeller için dört büyük Android işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi sözü vermişti.

Seri şimdiye kadar Android 14, Android 15 ve Android 16 güncellemelerini aldı.

Böylece Android 17, dört büyük işletim sistemi yükseltmesinin sonuncusu olacak.

Galaxy S23 serisi için son büyük güncelleme belli oldu: Android 17 ile tamamlanacak 1

ONE UI 9 TESTLERİ BAŞLADI

Samsung'un Galaxy S23 serisi için One UI 9 üzerinde testler yaptığı belirtiliyor.

Bu nedenle geliştirme sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi hâlinde Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin bu yıl içerisinde Galaxy S23 serisine ulaşması bekleniyor.

Ancak kararlı One UI 9 sürümünün Galaxy S23 serisine ulaşmasının zaman alabileceği belirtiliyor.

Kararlı güncellemenin, en son yazılımla piyasaya çıkan yeni katlanabilir modeller dışında henüz dağıtıma çıkmadığı ifade ediliyor.

Galaxy S23 serisi için son büyük güncelleme belli oldu: Android 17 ile tamamlanacak 2

ÖNCE GALAXY S26 SERİSİNE GELECEK

One UI 9 güncellemesini ilk alacak modellerin Galaxy S26 serisi olması bekleniyor.

Ardından güncellemenin diğer uygun Samsung telefonlarına dağıtılması planlanıyor.

Galaxy S23 serisinin kararlı güncellemeyi Galaxy S26 serisinden en az iki ay sonra alabileceği belirtiliyor. (Kaynak: SammyGuru)

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