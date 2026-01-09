Galaxy S26 Ultra, bir konuda diğer tüm Samsung telefonları sollayacak

Samsung Galaxy S26 serisiyle ilgili çeşitli söylentiler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir sızıntı kaynağı, Galaxy S26 Ultra'nın şarj hızının bugüne kadarki diğer tüm Samsung akıllı telefonlarından daha hızlı olacağını iddia etti.

GALAXY S26 ULTRA'NIN BATARYASI 30 DAKİKADA %0'DAN %75'E DOLACAK

Sızıntı kaynağı Iceuniverse'e göre, Galaxy S26 Ultra selefinden çok daha yüksek bir şarj hızı sunacak. Telefon, Galaxy S25 Ultra'da bulunan 45W'a karşılık 60W hızlı kablolu şarj desteğine sahip olacak. Android Headlines'da yer alan habere göre, sızdırılan bu bilgi, şimdiye kadar gelen birçok raporla da örtüşüyor.

Dahası, kaynak Galaxy S26 Ultra'nın 60W şarj desteğinin, bataryayı sadece 30 dakikada yüzde sıfırdan yüzde 75'e çıkarmasına olanak tanıyacağını iddia ediyor. Samsung'un bu sonuçları kendi kontrollü koşulları altında test ettiği bildiriliyor. Dolayısıyla, gerçek dünya kullanımında veya farklı senaryolarda şarj süresi daha uzun veya daha kısa olabilir. Bununla birlikte telefon, iddiaya göre selefiyle aynı olan 5.000 mAh'lik güç ünitesini koruyacak.

PEKİ GALAXY S26 VE S26+ MODELLERİ NE OLACAK?

Raporlara inanacak olursak, Galaxy S26, S25'in 4.000 mAh'lik ünitesinin aksine biraz daha büyük olan 4.300 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Ancak, 25W kablolu hızlı şarj sunmaya devam edecek. Söylentilere göre Galaxy S26+, selefiyle aynı olan 4.900 mAh bataryayı barındıracak ve yine aynı 45W kablolu şarj desteğini sunacak.

Samsung'un bu modellerin kablosuz şarj hızını artırabileceğine dair raporlar olduğunu da belirtmekte fayda var. Hem Galaxy S26 hem de S26+ modelleri, önceki modellerdeki 15W'ın aksine artık 20W kablosuz şarj hızı sunabilir. Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın kablosuz şarj hızını da 15W'tan 25W'a çıkarabilir.