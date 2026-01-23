Galaxy S26 Ultra ile ekran koruyucu devri bitiyor! Artık gerek kalmayacak

Galaxy S26 Ultra, ekran koruyucu dönemini sona erdirebilir. Bunun nedeni iddiaya göre beklenen telefonun ekranını koruyacak olacak yeni bir cam.

DAHA DAYANIKLI, DAHA AZ YANSIYAN, DAHA GİZLİ CAM

Sızıntı kaynağı IceUniverse'ten gelen bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, üç temel alanda iyileştirmeler içeren yeni nesil bir Gorilla Glass cama sahip olacak. Bunun ışığında:

Yeni camın yüzeyinin daha sert olabileceği,

Çizilmelere ve diğer hasarlara karşı daha az yatkın olabileceği,

Daha az yansıma sunan Kapsülleme Renk Filtresi (Color Filter of Encapsulation-COE) teknolojisine de sahip olabileceği,

Bir süredir söylentilere konu olan Gizlilik Ekranı (Privacy Display) özelliğinin de bu yeni cama dayanacağı belirtiliyor.

Tüm bu özelliklerden yola çıkarak da ekran koruyucuların gereksiz hale gelebileceği iddia ediliyor.

EKRAN KORUYUCULARIN SONUNU GETİRECEK

PhoneArena'nın aktardığına göre, yansıma önleyici kaplama mat koruyuculara olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, dayanıklı cam temperli cam koruyuculara gerek duyulmamasını sağlayabilir ve Gizlilik Ekranı özelliği de popüler hayalet ekran film veya koruyucuların getirebilir.

Samsung, yansıma önleyici kaplamayı ilk kez Galaxy S24 Ultra ekranının camında tanıtmıştı. Şirket daha sonra Galaxy S25 Ultra'da bu özelliği daha da geliştirmişti. Samsung'un Galaxy S26 Ultra'da bu konuda neler sunacağını da hep birlikte göreceğiz...