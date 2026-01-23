Galaxy S26 Ultra ile ekran koruyucu devri bitiyor! Artık gerek kalmayacak

Galaxy S26 Ultra, ekran koruyucu dönemini sona erdirebilir. Bunun nedeni iddiaya göre beklenen telefonun ekranını koruyacak olacak yeni bir cam.
Sızıntı kaynağı IceUniverse'ten gelen bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, üç temel alanda iyileştirmeler içeren yeni nesil bir Gorilla Glass cama sahip olacak. Bunun ışığında:
Tüm bu özelliklerden yola çıkarak da ekran koruyucuların gereksiz hale gelebileceği iddia ediliyor.
PhoneArena'nın aktardığına göre, yansıma önleyici kaplama mat koruyuculara olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, dayanıklı cam temperli cam koruyuculara gerek duyulmamasını sağlayabilir ve Gizlilik Ekranı özelliği de popüler hayalet ekran film veya koruyucuların getirebilir.
Samsung, yansıma önleyici kaplamayı ilk kez Galaxy S24 Ultra ekranının camında tanıtmıştı. Şirket daha sonra Galaxy S25 Ultra'da bu özelliği daha da geliştirmişti. Samsung'un Galaxy S26 Ultra'da bu konuda neler sunacağını da hep birlikte göreceğiz...
