Galaxy S26 Ultra ile ilgili sürpriz gelişme: Ekranı beklediğiniz gibi olmayacak

Samsung Galaxy S26 Ultra’nın ekran parlaklığı konusunda önemli bir yükseltme sunmayacağı iddia edildi. Yeni modelin, S25 Ultra ile aynı olan 2.600 nit tepe parlaklık değerini koruyacağı öne sürülüyor.

Galaxy S26 Ultra ile ilgili sürpriz gelişme: Ekranı beklediğiniz gibi olmayacak
Enes Çırtlık

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra hakkında gelen son iddialar, hayranların beklentilerini biraz törpüleyebilir.

SELEFİ İLE AYNI PARLAKLIK DEĞERİNİ SUNACAK

Bir sızıntı kaynağının iddiasına göre, Samsung Galaxy S26 Ultra, selefinden daha parlak bir ekrana sahip olmayacak.

Sızıntı kaynağına göre Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra ile tamamen aynı tepe parlaklık değerini sunacak. Başka bir deyişle cihaz, 2.600 nit tepe parlaklıkla gelecek.

Ayrıca kaynak, aynı parlaklık değerinin, Samsung’un yeni M14 malzemesini tamamen rafa kaldırdığı anlamına gelmediğini de belirtiyor. Ancak "bu durum, S26 serisinin ekran kalitesinde kayda değer bir gelişme sunmayacağı anlamına geliyor” diyor. Bu ekranda M14 malzemenin ve polless ekran teknolojisinin kullanılacağına inandığını da ekliyor.



Öte yandan, 10 bit teknoloji ve yüksek frekanslı PWM karartma desteğinin eklenip eklenmeyeceği konusunda garanti veremediğini, hatta bu konuda çok da iyimser olmadığını söylüyor.

Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy S26 Ultra’nın Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak Şubat ve Mart ayları da olası lansman dönemleri olarak dile getiriliyor. Buna rağmen en olası seçenek hâlâ Ocak ayı gibi görünüyor. Galaxy S26 Ultra ile birlikte Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ın da tanıtılması bekleniyor.

