Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra için yeni selfie kamerası iddiası: Apple'ın izinden mi gidiyor?

Samsung'un 2027 amiral gemisi ailesine dair sızıntılar art arda geliyor. Daha önce tüm Galaxy S27 ailesinin, ilk kez Galaxy S26 Ultra'da görülen Gizlilik Ekranı (Privacy Display) özelliğini alacağı öne sürülmüştü. Şimdi ortaya çıkan yeni bir iddia ise gözleri ön kameraya çeviriyor.

Buna göre, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, 16 MP çözünürlüğünde yeni bir selfie kamerasıyla gelecek. İddianın dikkat çeken kısmı ise bu sensörün, Apple'ın iPhone 17 serisinde kullandığına benzer kare formatlı bir sensör olabileceği yönündeki tahmin.

KARE SENSÖR İHTİMALİ ŞİMDİLİK YALNIZCA İDDİA

İddianın kaynağı, söz konusu 16 MP sensörün kare bir sensör olabileceğini ve bu yönüyle Apple'ın iPhone 17 serisinde yaptığını yapabileceğini varsayıyor. GSMArena ise bunun şimdilik yalnızca bir spekülasyon olduğunu vurguluyor. Yani yeni 16 MP selfie kamerası iddianın merkezinde yer alırken, sensörün formatına dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Kare sensör yaklaşımının pratikteki anlamı, telefonun dikey ya da yatay tutulmasından bağımsız olarak aynı kadrajın yakalanabilmesi. Apple'ın iPhone 17 serisiyle gündeme gelen bu tasarımın Samsung tarafında da benimsenip benimsenmeyeceği henüz belirsiz.

STANDART S27 VE S27+ DA YENİ SENSÖRÜ ALACAK MI?

İddiaya göre yeni selfie sensörünün Galaxy S27 ve S27+ modellerine gelmesi tamamen olasılık dışı değil. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de henüz net değil. Başka bir deyişle, yeni ön kamera şimdilik yalnızca Pro ve Ultra modeller için telaffuz ediliyor. Serinin daha uygun konumlu üyeleri için ise durum belirsizliğini koruyor.

S27 PRO: S PEN'SİZ, DAHA KÜÇÜK BİR ULTRA

GSMArena'da yer alan habere göre, aynı sızıntıda arka kamera tarafına dair bilgiler de yer alıyor. Buna göre S27 Pro ve S27 Ultra'nın 50 MP telefoto ve 50 MP ultra geniş açı kameralarla geleceği belirtiliyor.

S27 Pro ise Samsung'un mevcut serilerinde bulunmayan, 2027'de aileye katılacak yeni bir model olacak. İddiaya göre bu model, S27 Ultra'nın daha küçük bir versiyonu olarak konumlanacak. Ancak S Pen desteği bulunmayacak. Bu, Ultra deneyimini daha kompakt bir gövdede isteyen ancak kaleme ihtiyaç duymayan kullanıcılara yönelik yeni bir seçenek anlamına geliyor.

RESMİ DOĞRULAMA HENÜZ YOK

Tüm bu bilgilerin söylenti aşamasında olduğunu vurgulamak gerekiyor. Samsung cephesinden Galaxy S27 serisine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Sızıntıda yeni selfie kamerasının S27 ve S27+ modellerine gelip gelmeyeceği ve kare sensör ihtimali de açık uçlu bırakılmış durumda. Akıllardaki asıl soru, Samsung'un ön kamerada gerçekten Apple'ın izinden gidip gitmeyeceği. Bunun yanıtı için ise serinin resmi tanıtımını beklemek gerekecek.