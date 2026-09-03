Galaxy S27 Ultra için sürpriz iddia: Exynos yıllar sonra geri dönebilir!

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın geliştirme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, cihazın işlemcisiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

GSMArena'nın Güney Koreli MoneyToday'e dayandırdığı haberine göre Samsung yeni amiral gemisi modelinde iki farklı işlemci kullanabilir. Şirketin ilk planının Galaxy S27 Ultra'yı tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile sunmak olduğu, ancak Exynos 2700'ün şirket içi testlerde elde ettiği olumlu sonuçların ardından planların değişmeye başladığı belirtiliyor.

GALAXY S27 ULTRA'NIN EXYNOS 2700'LÜ SÜRÜMÜ GELİŞTİRİLİYOR

Haberde yer alan sektör kaynaklarına göre Samsung'un MX ve System LSI birimleri, Galaxy S27 Ultra için Exynos tabanlı bir anakart geliştirilmesi ve şirketin kendi işlemcisinin yeterli miktarda tedarik edilebilmesi konusunda koordinasyon sağladı.

GSMArena'nın değerlendirmesine göre Galaxy S27 Ultra'da da serinin diğer modellerindekine benzer bölgesel bir işlemci ayrımı uygulanabilir. Buna göre ABD'de satılacak modeller Snapdragon işlemci kullanmaya devam ederken, Güney Kore ve Avrupa'daki Galaxy S27 Ultra modellerinde Exynos işlemciye yer verilebilir.

İddianın gerçekleşmesi halinde Samsung, yıllar sonra yeniden Galaxy S serisinin Ultra modelinde Exynos işlemci kullanmış olacak. Exynos seçeneği sunulan son Galaxy S Ultra modeli, 2022 yılında piyasaya çıkan Galaxy S22 Ultra olmuştu.

MoneyToday'e konuşan sektör kaynaklarından biri, Snapdragon sürümünün temel geliştirme süreci neredeyse tamamlandıktan sonra Exynos sürümünün eklenmesinin alışılmış bir durum olmadığını ve bunun Samsung'un kendi uygulama işlemcisine yönelik yüksek beklentilerine işaret ettiğini belirtti.

EXYNOS 2700 İÇİN 2 NM ÜRETİM SÜRECİ

Habere göre yalnızca Galaxy S27 Ultra değil; standart Galaxy S27, Galaxy S27+ ve yeni Galaxy S27 Pro modellerinin de pazara göre Snapdragon veya Exynos işlemciyle sunulacağı belirtiliyor.

Exynos 2700'ün Samsung'un geliştirilmiş SF2P 2 nm üretim süreciyle üretileceği belirtiliyor. Bu üretim sürecinin yüzde 26 daha düşük güç tüketimi ve saat hızlarında yüzde 15 artış vadettiği ifade ediliyor.

GSMArena ayrıca Galaxy S27 Ultra'ya ait CAD tabanlı tasarımların yeni bir kamera adası tasarımına işaret ettiğini belirtiyor. Telefonun Galaxy S26 Ultra ile neredeyse aynı boyutlarda olacağı, batarya kapasitesinde ise sınırlı bir artış yapılacağı öne sürülüyor.

Habere göre Samsung'un ayrıca 10 MP çözünürlüklü 3x telefoto kamerayı kaldırmaya hazırlanırken, kalan 50 MP çözünürlüklü 5x telefoto kamerayı güçlendireceği de iddia ediliyor.