HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Galaxy S27 Ultra için sürpriz iddia: Exynos yıllar sonra geri dönebilir!

Samsung'un Galaxy S27 Ultra için planlarında son aşamada önemli bir değişikliğe gidebileceği öne sürüldü. Yeni iddiaya göre şirket, başlangıçta tüm pazarlarda Snapdragon işlemciyle sunmayı planladığı Galaxy S27 Ultra'nın bazı ülkelerde Exynos 2700 işlemcili versiyonunu satışa çıkarabilir.

Galaxy S27 Ultra için sürpriz iddia: Exynos yıllar sonra geri dönebilir!
Enes Çırtlık

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın geliştirme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, cihazın işlemcisiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

GSMArena'nın Güney Koreli MoneyToday'e dayandırdığı haberine göre Samsung yeni amiral gemisi modelinde iki farklı işlemci kullanabilir. Şirketin ilk planının Galaxy S27 Ultra'yı tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile sunmak olduğu, ancak Exynos 2700'ün şirket içi testlerde elde ettiği olumlu sonuçların ardından planların değişmeye başladığı belirtiliyor.

Galaxy S27 Ultra için sürpriz iddia: Exynos yıllar sonra geri dönebilir! 1

GALAXY S27 ULTRA'NIN EXYNOS 2700'LÜ SÜRÜMÜ GELİŞTİRİLİYOR

Haberde yer alan sektör kaynaklarına göre Samsung'un MX ve System LSI birimleri, Galaxy S27 Ultra için Exynos tabanlı bir anakart geliştirilmesi ve şirketin kendi işlemcisinin yeterli miktarda tedarik edilebilmesi konusunda koordinasyon sağladı.

GSMArena'nın değerlendirmesine göre Galaxy S27 Ultra'da da serinin diğer modellerindekine benzer bölgesel bir işlemci ayrımı uygulanabilir. Buna göre ABD'de satılacak modeller Snapdragon işlemci kullanmaya devam ederken, Güney Kore ve Avrupa'daki Galaxy S27 Ultra modellerinde Exynos işlemciye yer verilebilir.

İddianın gerçekleşmesi halinde Samsung, yıllar sonra yeniden Galaxy S serisinin Ultra modelinde Exynos işlemci kullanmış olacak. Exynos seçeneği sunulan son Galaxy S Ultra modeli, 2022 yılında piyasaya çıkan Galaxy S22 Ultra olmuştu.

MoneyToday'e konuşan sektör kaynaklarından biri, Snapdragon sürümünün temel geliştirme süreci neredeyse tamamlandıktan sonra Exynos sürümünün eklenmesinin alışılmış bir durum olmadığını ve bunun Samsung'un kendi uygulama işlemcisine yönelik yüksek beklentilerine işaret ettiğini belirtti.

Galaxy S27 Ultra için sürpriz iddia: Exynos yıllar sonra geri dönebilir! 2

EXYNOS 2700 İÇİN 2 NM ÜRETİM SÜRECİ

Habere göre yalnızca Galaxy S27 Ultra değil; standart Galaxy S27, Galaxy S27+ ve yeni Galaxy S27 Pro modellerinin de pazara göre Snapdragon veya Exynos işlemciyle sunulacağı belirtiliyor.

Galaxy S27 Ultra için sürpriz iddia: Exynos yıllar sonra geri dönebilir! 3

Exynos 2700'ün Samsung'un geliştirilmiş SF2P 2 nm üretim süreciyle üretileceği belirtiliyor. Bu üretim sürecinin yüzde 26 daha düşük güç tüketimi ve saat hızlarında yüzde 15 artış vadettiği ifade ediliyor.
GSMArena ayrıca Galaxy S27 Ultra'ya ait CAD tabanlı tasarımların yeni bir kamera adası tasarımına işaret ettiğini belirtiyor. Telefonun Galaxy S26 Ultra ile neredeyse aynı boyutlarda olacağı, batarya kapasitesinde ise sınırlı bir artış yapılacağı öne sürülüyor.

Habere göre Samsung'un ayrıca 10 MP çözünürlüklü 3x telefoto kamerayı kaldırmaya hazırlanırken, kalan 50 MP çözünürlüklü 5x telefoto kamerayı güçlendireceği de iddia ediliyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 18 Pro yıllardır beklenen 3 büyük özellikle geliyoriPhone 18 Pro yıllardır beklenen 3 büyük özellikle geliyor
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı!Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.