Galaxy S27 Ultra UFS 5.0'a geçecek ilk telefon olabilir! Peki bu ne anlama geliyor?

Samsung, gelecekteki amiral gemisi telefonları için depolama tarafında dikkat çekici bir yükseltmeye hazırlanıyor olabilir.

Yeni iddiaya göre Galaxy S27 Ultra, UFS 5.0 depolama birimiyle gelen ilk akıllı telefon olacak. Bilgi gerçeği yansıtırsa bu, ham hızda önemli bir adım anlamına gelecek.

SANİYEDE 10,8 GB'A KADAR HIZ

GizmoChina'da yer alan habere göre, iddianın kaynağı, sızıntı kaynağı yeux1122. Aktarılana göre Samsung, UFS 5.0'ı Galaxy S27 ailesindeki en azından bazı modellere taşımayı planlıyor. Galaxy S26 serisi ise UFS 4.1 ile gelmişti.

Rakamlara bakıldığında UFS 5.0'ın saniyede 10,8 GB'a kadar arayüz hızı sunduğu belirtiliyor. Bu değer, en azından kâğıt üzerinde PCIe Gen 5 NVMe SSD'lere yaklaşıyor. Telefonlar açısından ise bu yükseltme; uygulamaların daha hızlı açılması, dosya transferlerinin hızlanması ve özellikle yapay zekâ ile ilgili ağır iş yüklerinin daha akıcı yürütülmesi şeklinde hissedilebilir.

BU KADAR HIZLI GEÇMESİ BEKLENMİYORDU

İlginç olan ise şu: Samsung'un bu kadar erken bir tarihte UFS 5.0'a geçmesi başlangıçta beklenmiyordu. Önceki tahminler, geçişin 2027 ya da sonrasında olabileceğine ve bu süre zarfında UFS 4.x üzerindeki iyileştirmelere odaklanılacağına işaret ediyordu. Ancak yapay zekâ odaklı akıllı telefonlara yönelik mevcut yönelimin, Samsung'un planlarını değiştirmiş olabileceği söyleniyor.