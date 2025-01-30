SON DAKİKA | ABD'de kabus gibi olay! Uçak ile helikopter havada çarpıştı... Potomac Nehri'ne düştükleri an kamerada

Son dakika: Beyaz Saray'ın hemen yanı başında kabus gibi bir uçak kazası... ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Kazaya 60 kişilik American Airlines yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 helikopterinin karıştığı belirtildi. Kazanın yerel saatle saat 20.50'de meydana geldiği öğrenildi.

SON DAKİKA | UÇAK VE HELİKOPTER NEHRE DÜŞTÜ

Nehre düşen uçak ve helikopter sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Havalimanında seferler iptal ederken, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan çarpışma anı kameralara anbean yansıdı. Kamera görüntülerine göre havada çarpışan uçak ve helikopterin alev topuna dönerek, nehre düştüğü görülüyor.

UÇAKTA KAÇ KİŞİ VARDI?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yolcu uçağında 60 yolcu ve 4 mürettebatın; askeri helikopterde ise 3 kişinin bulunduğu belirtilirken; uçak kazası için "Şu anda can kaybı olup olmadığına dair teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor" denildi.

TRUMP, BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray, uçak kazası ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, FOX News'e yaptığı açıklamada, yönetimin düşüncelerinin ve dualarının olayda yer alan herkesle birlikte olduğunu söyledi.

4 KİŞİ SUDAN ÇIKARILDI

ABD basını NBC, 4 kişinin nehirden çıkarıldığını duyurdu.

ABD'DEKİ UÇAK KAZASI SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır