ABD'deki uçak kazasının ses kaydı... Son onlarda kule, helikopter pilotuna seslenmiş: "Uçağı gördün mü?"

ABD'den gelen uçak kazası haberi bir anda tüm dünyada son dakika gelişmesi olarak medyada geniş yer buldu. Yerel saatle 20.50'de başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na inişe geçen bir yolcu uçağı, havada askeri helikopterle çarpıştı.

HAVADA ÇARPIŞIP, NEHRE DÜŞTÜLER

İki hava aracı da alev topuna dönerek, Potomac nehrine düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken; arama kurtarma çalışmaları başladı.

KULE VE PİLOTLAR NE KONUŞTU?

Söz konusu çarpışmanın neden ve nasıl meydana geldiği merak konusu olurken; çarpışma anından saniyeler önce kule ile uçak ve helikopter pilotu arasında neler konuşulduğu ortaya çıktı.

"SES KAYDINI DİNLEDİM"

NTV yayınına bağlanan gazeteci Hüseyin Günay; uçak pilotu, helikopter pilotu ve kule arasında geçen konuşmanın ses kaydını dinlediğini belirtti.

Kaydın başında kulenin normal akışa göre uçak pilotu ve helikopter pilotu ile konuştuğunu ve mevcut konumlarını teyit ettiğini belirten Günay, saniyeler sonra ise olayın kontrolden çıktığını ve trajik kazanın meydana geldiğini söyledi.

'UÇAĞI GÖRMEDİN Mİ?' DİYE SESLENMİŞ

Günay, helikopter pilotunun son bir hamle ile ön değiştirmeye çalıştığını ancak başarılı olmadığını belirterek "Kule, helikopter pilotuna "Uçağı gördün mü?" diye sesleniyor. Ardından da bu kaza meydana geliyor" dedi.

Günay, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Uçak ve helikopter çarpışmadan önce kule, hem uçağın hem helikopterin pilotuna ulaşıyor. Ve özellikle "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye soruyor. Ancak 10 saniye sonra özellikle helikopterin içerisinden bir çarpışma anı öncesi kargaşası sesi var ve bir şekilde helikopter pilotunun manevra yapmak istediğini anladığım sözler sarf ediyor. "Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum" diyor. Pilot bir müdahalede bulunmaya çalışıyor.

ABD'deki uçak kazası sizce neden meydana geldi? Kule ile pilotlar arasındaki iletişim eksikliğinden Yolcu uçağı pilotunun hatası var Helikopter pilotu hatalı Teknik arıza

Şunu unutmamak gerekiyor. Yolcu uçaklarının rotası belli, burada rotaya giren helikopter. Washington'da hava sahası çok dar. Benim dinlediğim ses kaydından edinmiş olduğum izlenim bir kaza izlenimi. Ancak bunun için yetkililerin açıklanmasına ihtiyaç var."