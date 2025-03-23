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  4. Son dakika: Ekrem İmamoğlu kararı öncesi herkes bu görüntüyü konuşuyor! Silivri Cezaevi önünde hareketlilik var: TOMA'lar sevk edildi

Son dakika: Ekrem İmamoğlu kararı öncesi herkes bu görüntüyü konuşuyor! Silivri Cezaevi önünde hareketlilik var: TOMA'lar sevk edildi

23.03.2025 00:22
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Ekrem İmamoğlu kararı öncesi son dakika haberleri peş peşe geliyor! Silivri (Marmara) Cezaevi önünde hareketlilik söz konusu... Cezaevine TOMA'lar ve çok sayıda otobüs sevk edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede en çok konuşulan haberler arasında yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesi sona erirken ikinci ifadesine geçildi. Özgür Özel'e de Silivri sorusu soruldu.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İmamoğlu ve 90 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliyede bir grup avukatın içeri girmek istemesi üzerine gerginlik çıkmıştı.

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İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun savcılıktaki bir soruşturmadan ifadesi tamamlandı. İkinci soruşturmadan ifade işlemleri devam ediyor

MARMARA CEZAEVİ'NDE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

MARMARA CEZAEVİ'NDE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Öte yandan sosyal medyada bir görüntü gündem oldu.

Görüntülerde Marmara Cezaevi önündeki hareketlilik kayda alındı. Çok sayıda otobüs ve TOMA, cezaevinin önüne gitti.

ÖZGÜR ÖZEL'E DE SORULDU

ÖZGÜR ÖZEL'E DE SORULDU

Çağlayan Adliyesi'ne giden Özgür Özel'e Silivri'de hazırlık iddiaları soruldu.

Özgür Özel; "O aşamada değiliz. Öyle kötü niyetli bir hazırlıkla ilgili bize bilgi gelmedi. Takip ediyoruz." dedi.

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Ekrem İmamoğlu Silivri çağlayan adliyesi ibb ekrem imamoğlu operasyonu
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