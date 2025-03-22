Muharrem İnce Saraçhane'de... "Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş adaylarız" diyerek kararını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Saraçhane'de bir araya geldi.

İnce'nin açıklamasından satır başları:

"SANDIKTA YENEMİYOR, MAHKEMEDE YENMEYE KALKTI"

Bu Karadeniz uşağı aradan kaç sene geçti bir daha aldı belediyeyi. Baktı sandıkta yenemiyor, mahkemede yenmeye kalktı. Ben Cumhuriyet'in öğretmeni olarak buradayım. Bu ülkenin 3 büyük sorunu vardır: Cehalet, ihanet ve adalettir.

Öğrencilerim sizden şunu istiyorum: Demokratik hakkınızı sonuna kadar kullanın. Direnin, yürüyün, şarkı söyleyin ama kaldırım taşlarını sökmeyin, şiddet uygulamayın. Sizin yüzünüz kara değil ki yüzü kara olanlar taksın.

"BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ"

Polisler, jandarmalar sevgili kardeşlerim bakın orada sopalaşan birisini emin olun ki oraya Tayyip Erdoğan göndermiştir. Orada provoke ediyorsa bilin ki MİT'in işidir, derin devletin işidir, AK Parti'nin işidir. Sevgili polis kardeşlerim sizin çocuklarınız yok mu utanmıyor musunuz gaz sıkmaya. Siz Erdoğan'ın değil, devletin polisisiniz. Biz sizin yanınızdayız.

Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Biz gücümüzü Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz.

İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz ama senin derdin intikam almak. Gizli tanık varmış, geçmişte bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum etmişti. Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Erdoğan'ın devleti devlet değil koltuğudur.

Erdoğan yargılayacaksan unutmuşsundur hatırlatayım. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla, Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın onu yargıla. Trump'ın 'Aptal adam' demesine ses çıkaramadın onu yargıla.

KARARINI AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır.