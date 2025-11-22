HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi hastanede tedavi altına alındı

Hatay’da 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi hastanede tedavi altına alındı

Yangın, Belen ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan 7 katlı apartmanda yaşandı. Apartmanın en alt katında bulunan oto galerinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın sonrası iş yerinden çıkan dumanları apartmanın içerisini sardı. Durum üzerine panik yaşayan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi hastanede tedavi altına alındı 1

GALERİDEKİ YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, sepetli araçlarla vatandaşları kurtardılar. Kurtarılan vatandaşlara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Rahatsızlanan 14 şahıs hastanede tedavi altına aldı.

Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi hastanede tedavi altına alındı 2

İlk belirlemelere göre yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazelerin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi hastanede tedavi altına alındı 3

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köy muhtarı kazara meslektaşını vurduKöy muhtarı kazara meslektaşını vurdu
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay galeri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.