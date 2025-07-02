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Gametofobi nedir, nasıl geçer? Gametofobi belirtileri ve tedavisi

Belli bir yaşa gelmiş insanların toplumda yazılı olmayan kurallar çerçevesinde hayatlarını biriyle birleştirmesi ve aile kurması beklenir. Bazı insanlar çocukluk çağında tanıştıkları insanlarla gelecekte bir yuva kurarken bazılarının tanışması yıllar alabilir. Özellikle Türkiye’de kimi insanlar tarafından erkekler için askerlik yapmış olmak, kadınlar için ise belli bir yaşa gelmiş olmak evlenmek için yeterli görülür.

Gametofobi nedir, nasıl geçer? Gametofobi belirtileri ve tedavisi
Ferhan Petek

Kişiler, çeşitli nedenlerden ötürü evlenmek istemeyebilirler. Bazıları birine bağlanma korkusu nedeniyle, bazıları kendini hazır hissetmediği için bazıları ise henüz hayatı paylaşabileceğine inandığı doğru kişiyi bulamadığı için vb nedenlerle evlenmeyebilir. Ancak toplumsal baskı ya da aile dayatması nedeni ile bazı kişiler kendini belli bir yaşa geldikleri zaman evlenmek zorunda hissedebilirler. Bu durum da kişileri bazı olumsuz durumlara itebilmektedir.

Gametofobi nedir?

Bireylerin evli olmaktan, evlenmekten korkması gametofobi olarak adlandırılmaktadır. Bu fobi kişilerin uzun süreli ilişkiler kurmasına ya da mevcut ilişkilerinde çok ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Gametofobi durumunda kişilerde bazı belirtiler görülür ve çeşitli durumlar gözlemlenir. En bilinen gametofobi belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Kalıcı ve uzun süreli yakın ilişkiler kuramama
  • Mevcut bir ilişki içindeyken kişinin sürekli saldırgan ve kavgacı olması
  • Kişinin mevcut ilişkisinin sürekli biteceğine inanması ve biteceğinden endişe etmesi
  • Mutlu bir çift gördüğü zaman endişe hissi duyması
  • İnsanları kendilerinden uzak tutabilmek adına ya da mevcut ilişkilerini neden belirtmeden bir anda bitirmesi
  • Düğünlere ya da nikahlara gidememe
  • Çiftlerin bulunduğu ortamlarda yer alamama

Gametofobi ne korkusudur? Gametofobi ne anlama gelir?

Bir tür korku olduğu ve kişilerin evlilikten evli olma halinden korktuğu anlamına geldiği için gametofobi kişide bazı fizyolojik durumlar olarak da kendini gösterebilmektedir. Bu fiziksel belirtiler evlilik konusu geçince ya da kişinin aklından bu fikir geçince genel olarak şu şekilde kendini gösterir:

  • Vücutta titreme
  • Endişe hissi
  • Baş dönmesi
  • Aşırı terleme
  • Nefes darlığı
  • Mide bulantısı
  • Hazımsızlık
  • Kalp çarpıntısı
  • Kaygı ile baş edememe
  • Kaslarda gerginlik

Gametofobi nasıl geçer?

Kesin nedenleri henüz tam olarak açıklanamayan bu durumun çocukluktan gelen bazı travmatik durumlar nedeniyle oluşabileceği bilinmektedir. Evlilik korkusu ya da gametofobi tedavisi net olarak bilinmese de bazı öneriler ve yöntemlerle etkileri azaltabilecek bir durumdur. Önerilen bazı yöntemler şunlardır:

  • Evlilik korkusunu kabul etmek
  • Günlük tutmak
  • Ne istendiği konusunda emin olmak
  • Fobinin üzerine gitmek adına korku merdiveni oluşturmak
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Anahtar Kelimeler:
evlilik fobi
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