Gametofobi nedir, nasıl geçer? Gametofobi belirtileri ve tedavisi

Kişiler, çeşitli nedenlerden ötürü evlenmek istemeyebilirler. Bazıları birine bağlanma korkusu nedeniyle, bazıları kendini hazır hissetmediği için bazıları ise henüz hayatı paylaşabileceğine inandığı doğru kişiyi bulamadığı için vb nedenlerle evlenmeyebilir. Ancak toplumsal baskı ya da aile dayatması nedeni ile bazı kişiler kendini belli bir yaşa geldikleri zaman evlenmek zorunda hissedebilirler. Bu durum da kişileri bazı olumsuz durumlara itebilmektedir.

Gametofobi nedir?

Bireylerin evli olmaktan, evlenmekten korkması gametofobi olarak adlandırılmaktadır. Bu fobi kişilerin uzun süreli ilişkiler kurmasına ya da mevcut ilişkilerinde çok ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Gametofobi durumunda kişilerde bazı belirtiler görülür ve çeşitli durumlar gözlemlenir. En bilinen gametofobi belirtilerinden bazıları şunlardır:

Kalıcı ve uzun süreli yakın ilişkiler kuramama

Mevcut bir ilişki içindeyken kişinin sürekli saldırgan ve kavgacı olması

Kişinin mevcut ilişkisinin sürekli biteceğine inanması ve biteceğinden endişe etmesi

Mutlu bir çift gördüğü zaman endişe hissi duyması

İnsanları kendilerinden uzak tutabilmek adına ya da mevcut ilişkilerini neden belirtmeden bir anda bitirmesi

Düğünlere ya da nikahlara gidememe

Çiftlerin bulunduğu ortamlarda yer alamama

Gametofobi ne korkusudur? Gametofobi ne anlama gelir?

Bir tür korku olduğu ve kişilerin evlilikten evli olma halinden korktuğu anlamına geldiği için gametofobi kişide bazı fizyolojik durumlar olarak da kendini gösterebilmektedir. Bu fiziksel belirtiler evlilik konusu geçince ya da kişinin aklından bu fikir geçince genel olarak şu şekilde kendini gösterir:

Vücutta titreme

Endişe hissi

Baş dönmesi

Aşırı terleme

Nefes darlığı

Mide bulantısı

Hazımsızlık

Kalp çarpıntısı

Kaygı ile baş edememe

Kaslarda gerginlik

Gametofobi nasıl geçer?

Kesin nedenleri henüz tam olarak açıklanamayan bu durumun çocukluktan gelen bazı travmatik durumlar nedeniyle oluşabileceği bilinmektedir. Evlilik korkusu ya da gametofobi tedavisi net olarak bilinmese de bazı öneriler ve yöntemlerle etkileri azaltabilecek bir durumdur. Önerilen bazı yöntemler şunlardır: