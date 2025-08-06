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Gana'da korkunç helikopter kazası! 2 bakan hayatını kaybetti

Gana'da gerçekleşen helikopter kazasında ülkenin iki bakanı hayatını kaybetti. Gana'nın Ashanti bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında Gana Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ve Çevre, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Ibrahim Murtala Mohammed hayatını kaybetti.

Gana'da korkunç helikopter kazası! 2 bakan hayatını kaybetti

Olay, Gana'nın Ashanti bölgesinden Obuasi’ye giden bir helikopterin radar irtibatını yitirmesiyle başladı. Helikopterde bulunan sekiz kişi arasında bakanlar, bir cumhurbaşkanlığı personeli ve güvenlik detayları bulunuyordu.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterdeki 8 kişilik heyet arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Samuel Sarpong ile üç mürettebat da kurtarılamadı.

Acil müdahale ekipleri hızla olay yerine ulaşırken, olumsuz hava koşulları ve enkazın durumu nedeniyle kurtarma çalışmaları oldukça zorluydu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gana helikopter
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