Gana'da M çiçeği virüsü yayılıyor! Vaka sayısı 500'ü geçti

Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 565'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi. Ülkede 10 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 565'e çıktığı kaydedildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

M çiçeğinin esas olarak enfekte olmuş biriyle yakın temas yoluyla yayıldığının altı çizilen açıklamada, semptomlardan herhangi birinin yaşanması halinde derhal tıbbi destek alınması önerildi.

İLK ÖLÜM 28 TEMMUZ'DA YAŞANMIŞTI

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

