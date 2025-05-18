HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gardırobu açtılar sera çıktı: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evde yapılan aramada, giysi dolabı görünümlü uyuşturucu serasında skunk yetiştirildiği ortaya çıkarıldı.

Gardırobu açtılar sera çıktı: 2 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde ikamet eden M.M.D. ve S.A. isimli şahısların evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin içerisindeki giysi dolabının iç kısmına iklimlendirme sistemi kurularak skunk üretimi yapıldığı tespit edildi.

Evde gerçekleştirilen detaylı aramada iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5,20 gram skunk tohumu, 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet öğütme aparatı, 2 adet fan, 1 adet LED aydınlatma lambası, 17 litre bitki besleyici gübre, 1 adet 3 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 4 adet kumaş saksı, 1 adet vantilatör, 1 adet dijital termometre, 1 adet mekanik zaman saati, 1 adet nem ölçer ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
Gözaltına alınan M.M.D. tutuklanırken, S.A. ise serbest bırakıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1789 turist geldiBodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1789 turist geldi
Ordu'daki Yason Burnu ve Hoynat Adası günde 5 bin turisti ağırlıyorOrdu'daki Yason Burnu ve Hoynat Adası günde 5 bin turisti ağırlıyor

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı

O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

'Tarlayı nasıl sürersin' kavgası tüfekli katliama dönüştü

'Tarlayı nasıl sürersin' kavgası tüfekli katliama dönüştü

Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.