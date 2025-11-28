HABER

Gardıroptan cephanelik çıktı: Kardeşler "Hasmımız çok" savunması yaptı

Adana’da bir evde yapılan aramada 1’i otomatik 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan iki kardeşin ifadelerinde "Kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında, S. Ö.’ye ait evdeki gardıroba gizlenmiş poşette 1’i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirildi. Operasyonda SÖ. ile kardeşi M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde kardeşlerin "Çok hasmımız var, silahları kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Gardıroptan cephanelik çıktı: Kardeşler "Hasmımız çok" savunması yaptı 4Kaynak: İHA

Adana
